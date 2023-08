Endesa y Urbaser contarán con licencia antes de fin de año para la planta de reciclaje de baterías

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil concederá antes de fin de año licencia a Endesa y Urbaser para poder iniciar las obras de construcción en el Polígono Industrial del Bayo de la planta de reutilización y reciclaje de baterías de vehículos eléctricos que se convertirá en la primera de España. La inversión prevista es de unos 14 millones de euros con el objetivo de que la planta comience a funcionar a mediados de 2024.

«Seguramente antes de final de año puedan disponer de la licencia para empezar a construir», explicó el alcalde, Antonio Cuellas, que recordó que se trata del proyecto «que va un poco más avanzado con respecto a los otros relacionados con Endesa».

El anuncio se produce cuando se cumple precisamente una semana de la publicación en el Bocyl de la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León sobre el informe de impacto ambiental favorable del proyecto promovido por ambas compañías a través de la sociedad Novolitio Recuperación de Baterías.

La concesión de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Cubillos del Sil se convierte en el último trámite después de todos los pasos realizados con las diferentes administraciones para que la planta se pueda poner en marcha. El objetivo es que comience a funcionar a mediados de 2024 con 20 empleados, que se elevarían a 50 cuando opere a pleno rendimiento.

El proyecto estima la generación de 4.000 toneladas al año de residuos de acumuladores, pilas y baterías de litio; 2.500 toneladas al año de residuos de disolventes; 2000 toneladas al año de residuos acuosos con sustancias peligrosas y 9.000 toneladas al año de otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico.

En cuanto a la generación de residuos no peligrosos se estima en 500 toneladas al año de pilas alcalinas, baterías y acumuladores; 100 toneladas al año de absorbentes, trapos de limpieza y ropas protectoras; 600 toneladas año de envases de madera y metálicos; 750 toneladas al año de otros componentes desechados; 5.250 toneladas al año de metales no férreos y férreos; 600 toneladas al año año de plástico y caucho; y otras fracciones de envases, vidrio, residuos biodegradables, papel, cartón, etc., en una cantidad total de 6,25 toneladas al año año.

Falta la «apuesta decidida» de Endesa

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil acoge este proyecto con esperanza después de las consecuencias económicas y de empleo que está acarreando para el municipio la pérdida de la central térmica de Endesa. No obstante, sigue echando en falta la implicación de la eléctrica para dar alternativas con proyectos serios de creación de empleo y riqueza en la zona.

«Todos los proyectos son bienvenidos pero seguimos echando en falta una apuesta decidida por parte de Endesa, bien sea a través de un proyecto de ellos o con un tercero, que sea un proyecto serio y que ellos de verdad quieran implicarse, porque hasta ahora no ha sido así», lamentó el primer edil.