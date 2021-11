Endesa aún no ha solicitado licencia al Ayuntamiento de Cubillos del Sil para descontaminar el suelo ocupado por la central para destinarlo a otros usos

Endesa aún no ha solicitado licencia al Ayuntamiento de Cubillos del Sil para acometer los trabajos de descontaminación del suelo ocupado por la central de Compostilla II para destinarlo a nuevos usos. El alcalde, Antonio Cuellas, ha confirmado que la eléctrica todavía no se ha dirigido al Consistorio para solicitar el permiso municipal necesario para llevar a cabo las labores de limpieza del espacio en el que está instalada la térmica.

«Evidentemente es algo que tienen que hacer para que ese terreno pueda tener otra utilidad, además es algo que marcan las normas nacionales como la normativa europea», indicó Cuellas. El primer edil insiste en que se trata de unos trabajos que la compañía está obligada a acometer «porque está incluido en la declaración de impacto ambiental».

Es por ello que aguarda el momento en el que la eléctrica se dirija al Ayuntamiento para solicitar la licencia correspondiente de cara a conocer los pormenores del proceso. «En el momento veremos en qué consiste», subrayó el regidor de Cubillos del Sil.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que pueda llegar a conservarse alguna parte del patrimonio más simbólico de la central, el alcalde insiste en que es necesario valorar «quién se va a encargar del mantenimiento y qué función se le va a dar», indicó. «Me parece muy bien que se deje una parte de la central, una chimenea o las torres de refrigeración, alguno de los elementos más simbólicos pero hay que buscarle una utilidad y buscar también quién va a hacerse cargo de ese mantenimiento», recalcó.

Respecto a la entrada en funcionamieto de la térmica de As Pontes, Cuellas reconoce que «es una noticia que no nos pilla por sorpresa», teniendo en cuenta que «Endesa había decidido hacer unas inversiones, As Pontes estaba en el proceso de tramitar el cierre con la tramitación de impacto ambiental y ahora mismo está funcionando» No obstante, considera que «va a ser un funcionamieno coyuntural» teniendo en cuenta que «ahora mismo el carbón es el pasado», concluyó.