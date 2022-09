Endesa defiende que el proyecto de hidrogéno verde para Compostilla está «plenamente activo y en vigor»

El proyecto de hidrógeno verde que impulsa Endesa para dar un nuevo uso a los terrenos que ahora ocupa la central térmica de Compostilla «está vivo, plenamente activo y en vigor». De esta forma la eléctrica sale al paso de las informaciones que apuntaban que la iniciativa se había quedado fuera de las ayudas estatatales autorizadas por la Unión Europea.

Todo ello después de conocer la decisión de la Comisión Europea que ha dio luz verde este miércoles a la financiación de 35 proyectos por parte de trece estados con una inversión pública de 5.200 millones de euros entre los que figuran un total de siete españoles liderados por Repsol, Iberdrola, Endesa y EDP España. Las propuestas seleccionadas se localizan en Asturias, Murcia, Aragón, Euskadi, Castilla-La Mancha y Andalucía.

«El proyecto está vivo y lo revelante es el reparto de los 1.500 millones de euros que están previstos en el plan de recuperación en este tipo de proyectos», explicaron fuentes de la eléctrica en declaraciones a elbierzonoticias.

Desde Endesa aclaran que la decisión de la Comisión Europea se refiere únicamente a «los proyectos que reciben la calificación de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI)», una declaración que «reconoce que son proyectos de interés europeo y con esto se logra que no tengan que comunicar el procedimiento de las ayudas de estado a Bruselas si reciben subvenciones», advierten.

En este sentido, insisten desde la eléctrica que «es el estado español es el que tiene que dar las ayudas que para el H2 son los 1.500 millones que están en el componente 9 del PRTR». Señalan, además, que «todos los proyectos H2 pueden recibir fondos, sean o no proyectos IPCEI».

Desde la eléctrica insisten en la decisión de la Comisión Europea «no es para subvenciones sino para un determinada autorización administrativa». «Esa lista no es para reparto de fondos, es para optar a un tipo de tramitación u otra», incidieron las mismas fuentes, que dejan claro que «Compostilla no aspiraba a esa tramitación administrativa, a ese sello que se otorga, lo que sí aspira es al reparto de los 1.500 millones y esto no tiene nada que ver».

23 proyectos por 2.900 millones

Endesa presentó el pasado mes de febrero ante el Ministerio de Transición Ecológica una carta de interés para desarrollar en España, tanto en la Península como en las zonas extrapeninsulares, hasta 23 proyectos relacionadas con el hidrógeno verde con un volumen de inversiones de aproximadamente 2.900 millones de euros.

En lo que se refiere a la propuesta bautizada como IPCEI Hy2Use fue preparado y notificada conjuntamente por trece países europeos: España, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia Portugal y Suecia. Los estados miembros contribuirán con 5.200 millones de euros y se estima que movilicen 7.000 millones de euros en inversiones privadas.