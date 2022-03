El edil de CB en Priaranza del Bierzo pide una rectificación del PSOE al que atribuye una campaña para dañar su imagen

El concejal de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, David Pacios, reclamó al PSOE «una rectificación pública de sus acusaciones, difamaciones y calumnias» y señaló que «serán los órganos competentes quienes darán o quitarán la razón» después de que los socialistas apuntasen en un comunicado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada abrió diligencias previas por un presunto delito de malversación contra él y contra el exalcalde del PP José Manuel Blanco.

Pacios señaló que existe «una campaña orquestada por el alcalde», José Reguera, para dañar su imagen, «además de utilizar datos que no son correctos y realizando conexiones, deducciones y conclusiones que no le corresponden a él, sino en todo caso al Ministerio Fiscal». El edil añadió que acudirá a declarar el día señalado «para colaborar con la justicia y que se conozca la verdad».

«El tiempo que he dedicado a la política en mi municipio siempre ha sido desinteresadamente, por el interés general y por servir a sus vecinos, poniendo en valor el Camino de Santiago de Invierno y dando a conocer nuestro municipio en particular y El Bierzo en general con los 101 Km Peregrinos, algo que nada tiene que ver con la gestión del ayuntamiento», apuntó David Pacios en un comunicado, en el que también aseguró que el 20 de marzo de 2009 presentó su dimisión como concejal «por no entender la política tal y como yo pensaba, para servir a sus vecinos y poder mejorar las condiciones de vida los mismos».

Apoyo de Coalición por El Bierzo

Por su parte, Coalición por el Bierzo expresó esta tarde su apoyo a su concejal en el municipio berciano. «Tenemos muy claro que, como ha demostrado en otras ocasiones, el grupo municipal socialista en Priaranza del Bierzo pierde el norte, y la oposición correcta pero severa de nuestro concejal les descoloca, sin descartar que todas estas declaraciones difamatorias no sean más que una cortina de humo para tapar los previsibles graves problemas que se avecinan para el señor alcalde», señalan en un comunicado.