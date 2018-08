Ecologistas en Acción se suma al rechazo social contra el proyecto de incinerar neumáticos en la planta de Cosmos Planta de Cementos Cosmos en Toral de los Vados. Considera que el beneficio económico de la multinacional Votoratim, propietaria de la cementera de Toral de los Vados «es lo único que justifica la sustitución parcial de los combustibles convencionales por residuos» y que los argumentos que esgrime la compañía para coneguir la autorización de la Junta «son falsos» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 29 agosto 2018, 13:36

Ecologistas en Acción de la provincia de León se suma al rechazo contra la incineración de neumáticos en la cementera de Toral de los Vados. El colectivo ha presentado alegaciones al proyecto de Cementos Cosmos de quemar 33.500 toneladas al año de residuos de neumáticos fuera de uso (NFU) en las instalaciones bercianas y a su estudio de impacto ambiental.

Consideran que el beneficio económico de la multinacional Votarantim, propietaria de la fábrica de cemento, «es lo único que justifica la sustitución parcial de los combustibles convencionales por residuos» y que los argumentos que esgrime Cosmos para que la Junta de Castilla y León autorice esta modificación de su actividad «son falsos».

En este sentido, consideran que «no es verdad» que es diversifiquen los combustibles dado que «serán coque, gasóleo y NFU», que no disminuye el uso de combustibles fósiles «ya que al quemar NFU se queman los derivados del petróleo que componen el caucho sintético del que está hecho mayormente el neumático». Asimismo, aseguran que la incineración de residuos no está considerada Mejor Técnica Disponible (MTD) en el documento de conclusiones del sector del cemento aprobado por la Comisión Europea. «Dicho documento impone condiciones al uso de residuos pero no se puede inferir, como pretende Cosmos, que una cementera que no utilice residuos está dejando de aplicar una MTD», señalan.

Destacan, además, que la afirmación de que la coincineración de los NFU respeta el principio de jerarquía en la gestión de residuos es «rotundamente falsa». «Promover la coincineración de los NFU con prioridad a su reutilización y sobre todo a su valorización material y posterior reciclaje en otros fines, (mezclas asfálticas para firme de carreteras, pistas deportivas, protección en puertos, guardarrailes en carreteras, etc.) es apartarse del Principio de Jerarquía y por tanto violentar la legislación de residuos», subrayan.

Aumento de las emisiones

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción consideran que, como confirman numerosos estudios científicos, permitir la coincineración de 33.500 toneladas de triturado de NFU en Toral de los Vados «puede aumentar la emisión a la atmósfera de sustancias con propiedades cancerígenas, mutágenas o que pueden afectar a la reproducción, siendo un hecho que, por el momento, no se han establecido para las fábricas de cemento de Castilla y León, Valores Límite de Emisión (VLE) para esas sustancias, de forma que la modificación planteada también vulneraría el primer principio de la política de residuos: la protección de la salud humana y el medio ambiente».

El colectivo ecologistas pide que se deniegue la coincineración de NFU pretendida por Cementos Cosmos y se adopten en la cementera de Toral de los Vados las mejores técnicas disponibles y los valores límite de emisión a ellas asociados, de acuerdo con el documento de conclusiones para el sector del cemento aprobado por la Comisión Europea.

Finalmente recuerdan que en mayo de 2011 la sociedad berciana, liderada por la Plataforma Bierzo Aire Limpio y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, salió a la calle y consiguió frenar la incineración de neumáticos y residuos en la fábrica de cementos Cosmos. Es por ello que animan a los colectivos y ciudadanos en particular a movilizarse contra una actividad que «a pesar de ser contraria a los intereses de esta Comarca y al bien común, se autoriza y respalda por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con especial protagonismo de sus Consejeros, actual y anterior, los leoneses Suarez-Quiñones y Silván,…enredados ambos, supuestamente y dicho sea de paso, en tramas de corrupción», concluyen.