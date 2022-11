La Diócesis de Astorga advierte que su «futuro demográfico corre serio peligro» debido a la despoblación

El ecónomo de la Diócesis de Astorga, Celestino Mielgo, alertó este viernes en Ponferrada que «el futuro demográfico de la Diócesis corre serio peligro» debido a la despoblación. Una situación que le lleva a pensar que «si no hay matrimonios, no hay niños, no hay relevo, la mayor parte de la población es adulta, el futuro se presenta un poco negro», reconoció, a la hora de garantizar la labor de evangelización en las 974 parroquias con las que cuenta y de la que se encargan 209 sacerdotes con el apoyo fundamental de 180 religiosos y 230 catequistas, todos ellos laicos.

Mielgo realizó esta advertencia durante la presentación de la Campaña de la Iglesia Diocesana que se celebra este domingo 6 de noviembre para «concienciar a los diocesanos y a los fieles de cada parroquia, de cada comunidad cristiana o de cada movimiento de apostolado seglar de su pertenencia a una comunidad para hacerlos más implicados y más corresponsables en la vida, en la marcha y en el sostenimiento de esa comunidad, parroquia o diócesis», explicó.

'Gracias por tanto' es el lema de la campaña de este año que incide en el agradecimiento a todas las personas, sacerdotes, religiosos y laicos que «ponen dinero, tiempo, cualidades y oración» en actividades e iniciativas al servicio de la evangelización. «Son pequeños gestos que a veces pasan desapercibidos pero que son necesarios para que la Iglesia pueda seguir manteniendo su labor, que es la evangelización», subrayó el ecónomo de la Diócesis de Astorga .

En este sentido, Celestino Mielgo puso en valor este trabajo que se realiza gracias al apoyo de los laicos ante un cada vez menor número de sacerdotes y con la multiplicación de las defunciones que se han cuatriplicado. «Nuestra diócesis tiene casi 12.000 kilómetros cuadrados y muy poca población, apenas 230.000 habitantes, y muy envejecida», remarcó.