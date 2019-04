Dimite el secretario general del PSOE de Bembibre al apreciar «falta de confianza» Manuel Ángel Rey en una imagen de archivo. / César Sánchez En una nota señala que su forma de entender la política «es la que me ha llevado a dar este paso, nunca en mi actividad política he estado donde no soy útil ELBIERZONOTICIAS Bembibre Miércoles, 3 abril 2019, 09:58

El secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Bembibre, Manuel Ángel Rey, comunicó la pasada noche su dimisión irrevocable del cargo fundamentada «en la falta de confianza hacia mi persona por una parte de la militancia para afrontar las próximas elecciones municipales».

En una nota señala que su forma de entender la política «es la que me ha llevado a dar este paso, nunca en mi actividad política he estado donde no soy útil y, sobre todo, nunca seré una carga para el resto de compañeros».

En febrero de 2018, Manuel Ángel Rey fue reelegido secretario general de la agrupación por la unanimidad y se fijó como objetivo político recuperar la alcaldía de Bembibre en las elecciones de este año.