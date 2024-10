«Detrás de cada foto hay mucha planificación, solo lo sabemos nosotros y lo sufre la familia»

Esther Jiménez Ponferrada Domingo, 6 de octubre 2024, 09:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Está siendo increíble». Con esas palabras definía Diego Manrique los días posteriores a alzarse con uno de los premios fotográficos más prestigiosos del mundo, el EPSON Pano Awards, en el que consiguió la máxima distinción del certamen y la victoria en la categoría de Naturaleza y Paisaje.

Algo impensable hace algunos años. Y es que este bembibrense de 36 años reconoce que su incursión en el mundo de la fotografía no fue vocacional, «no es algo que me venga de muy atrás como a otra gente». De hecho, cuando era pequeño siempre le llamó la atención el tema audiovisual pero no tuvo la suerte de disponer de una cámara analógica por ejemplo, aunque sí una digital pequeña, ya que al final, por su edad, «viví el comienzo de esa etapa digital con las primeras cámaras». Algo que contrasta con lo que ocurre en la actualidad, «todo el mundo tiene acceso a una, ya solo con el móvil. Vivimos en plena transformación digital», asegura.

Así que su amor por la fotografía nació hace relativamente poco, hace unos 10 años, y fue en Estados Unidos. Allí vivía su mujer y comenzaron a realizar viajes por carretera, los conocidos como 'roadtrips', por las dos costas del país visitando los principales parques nacionales, como Utah, Colorado, Arizona o California. «Ver el Gran Cañón o el Parque Nacional de los Arcos en Utah me impresionó y me hizo un clic en la cabeza», explica Diego Manrique.

Por aquel entonces solo contaba con una cámara réflex «pero no sabía usarla muy bien y dije, yo tengo que retratar estos paisajes como se merecen, con toda su esencia y todo el impacto visual que tienen», y fue cuando empezó a profundizar más en la fotografía. Pero el punto de inflexión para este berciano, sobre todo para llegar a un nivel más alto, fue la pandemia. «Mi mujer seguía en Estados Unidos, yo estaba aquí, en León, las fronteras estuvieron cerradas durante dos años que no nos pudimos ver, entonces para mi la fotografía fue una válvula de escape», relata.

Durante ese tiempo Diego se rodeó de buenos fotógrafos de los que aprendió mucho. Sobre todo asturianos como Carlos González -ganador de la Liga Nacional de Fotografía y de otras distinciones a nivel mundial-, David Navia -un referente en fotografía de costa-, o Pablo Ruiz -uno de los máximos referentes en España de fotografía de paisaje-. «Me junté sobre todo con gente asturiana, quizás por la proximidad con León y porque en Asturias hay mucha afición por la fotografía. Aprendí mucho de ellos y a día de hoy, por ejemplo Carlos o David son amigos e incluso compartimos viajes juntos».

Fue ahí cuando comenzó a profundizar en fotografía de paisaje y panorámica, lo que Diego Manrique califica como su punto de inflexión «a través del cual empecé a subir mucho el nivel, a relacionarme con gente muy capacitada y fui evolucionando». Un trabajo que le ha llevado a lograr muchos reconocimientos en los últimos dos años y que en este 2024 le ha traído «uno de los tres más gordos que existen en el mundo a nivel de fotografía, entonces es un poco el reconocimiento al trabajo de estos años».

Imágenes con las que el berciano Diego Manrique se ha convertido en uno de los mejores fotógrafos de paisajes del mundo.

Mucho esfuerzo y planificación para una sola foto

Este especialista en fotografía de paisaje reconoce que para captar las imágenes que los espectadores vemos o por ejemplo las que han sido merecedoras de ese reconocimiento internacional requiere mucho esfuerzo, «no es ir y hacer una foto y ya está, es hacer fotografías panorámicas que son el resultado de unir muchas fotos, por ejemplo para captar ese cielo espectacular con la aurora boreal igual necesitas dos filas de fotografías compuestas por 9 o 10 fotos cada una de las filas, igual estamos hablando de 20 fotografías solo para el cielo, son fotos complejas».

Para ello, requiere una planificación previa en la que tiene en cuenta el lugar, las condiciones meteorológicas o las tormentas solares, entre otras, «se tienen que alinear muchísimas variables para que la foto se produzca», indica. «Hay un trabajo detrás que solo lo sabemos nosotros y lo sufren también a veces nuestros familiares, en este caso mi mujer, que a veces viene conmigo a algún viaje y somos un poco pesados», incide.

Ampliar Diego Manrique en una de sus expediciones fotográficas.

Viajes por todo el mundo

Unos viajes que han llevado a este berciano por buena parte del mundo, aunque reconoce que le llaman más la atención a nivel paisajístico los países del norte como Islandia, los países nórdicos, el Círculo Polar Ártico o Canadá. «Son los países que a nivel paisajístico, por decirlo de alguna manera, tienen los paisajes más espectaculares que a veces también es lo que buscamos los fotógrafos. Tendemos a buscar siempre lo desconocido, tenemos ese gen explorador de descubrir sitios nuevos, espectaculares, entonces por eso muchas veces no es que no valoremos lo que tenemos en casa sino que como lo de aquí ya lo tenemos más visto tendemos a ir a lo de fuera», apunta.

Y de entre ellos, los que más le ha gustado fotografiar son «el Círculo Ártico, la isla de Senja en Noruega me ha impresionado, las islas Lofoten también son espectaculares, pero no me podría quedar con uno. Pero si tuviera que hacerlo, con estas islas del norte de Noruega junto con Islandia, porque Islandia hace años íbamos solo los fotógrafos porque era bastante adverso, con mucho viento, frío y tiene paisajes espectaculares». Y barriendo un poco para casa, Diego Manrique presume también de los paisajes espectaculares del Bierzo y de la provincia, desde Las Médulas a los montes Aquilianos, pasando por la Tebaida o los Picos de Europa.

Y no serán los últimos. Diego Manrique ya está planeando sus próximas expediciones fotográficas, que compagina con su trabajo principal de consultor en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), y su próximo destino será Islandia.

