CGT denuncia la «situación precaria» de la plantilla de una empresa de telemarketing en Torre del Bierzo

La CGT Bierzo y Laciana denunció este martes la « situación precaria» de los trabajadores de Bierzo Abierto Servicios, empresa de telemarketing ubicada en Torre del Bierzo. En ese sentido, además de criticar las « condiciones más que dudosas» de los empleados y la «actitud dictatorial» de la empresa « obviando el convenio colectivo de Contact Center en lo referente a horarios, turnos y tiempos de descanso», la CGT también ha puesto en tela de juicio las condiciones de las instalaciones, «que no cuentan con las medidas contempladas en la ley de prevención de riesgos y ya no hablemos de protocolos covid». Esto, a su juicio, pone en riesgo la salud de la plantilla y demuestra cómo a la propietaria « no le importan lo más mínimo sus trabajadores».

El sindicato denunció, a su vez, el despido de seis trabajadores después de sindicarse ante la posilibidad de que se lanzara un proceso electoral. «No se pueden consentir este tipo de situaciones, al igual que no deben consentirlas los clientes de la misma, ya que son compañías de peso y conocidas», añadieron y señalaron que ya han trasladado «todo tipo de irregularidades» a Inspección de Trabajo «a fin de que se solvente y poder velar por un empleo de calidad en la zona».