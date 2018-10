CB denuncia que el servicio de empleo de la Junta recluta trabajadores para desmantelar la central de Compostilla Los concejales de CB, Pedro Muñoz e Iván Alonso, presentan el documento con la oferta de selección de personal del Ecyl para desmantelar Compostilla. / Carmen Ramos Acusa a la Junta de «firmar el certificado de defunción de la térmica» y le piden que «no mienta más a los bercianos» cuando es el Ecyl el encargado de seleccionar personal para atender la oferta de la UTE Desmantelamiento CT Compostilla domiciliada en Cataluña CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 24 octubre 2018, 14:21

Coalición por El Bierzo denunció hoy que el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (Ecyl) ha comenzado a reclutar trabajadores para desmantelar las instalaciones de Compostilla ubicadas en la localidad de Cubillos del Sil. Una situación que viene confirmar «que ya está firmado el certificado de defunción de la central térmica, uno de los símbolos y de los motores económicos inequívocos de la tierra y de los habitantes bercianos», indicó el portavoz municipal bercianista, Pedro Muñoz.

En una comparecencia ante los periodistas, los representantes de CB hicieron público un documento en el que se recoge la oferta de la oficina del Ecyl en Ponferrada para seleccionar a personal en su oficina del Campus del Bierzo destinada a atender la oferta de empleo de la UTE Desmantelamiento CT Compostilla. Una selección que, según explicaron, «está llevando a cabo una entidad domiciliada en la Calle Feixa Llarga 55 de Hopitalet de Llobregat (Barcelona) y la persona de contacto es un tal Daniel Fernández Rodríguez».

Siempre según la palabras de los bercianistas, a los candidatos se les informa de que la idea «es comenzar los trabajos en los inicios del próximo año 2019», y que el plazo para ejecutarlos «está entre los 15 y los 18 meses», por lo que «a medidados o finales de 2020, dependiendo de cuando empiecen, la Central Térmica de Compostilla II habrá pasado a la historia», lamentaron desde CB.

Desde Coalición por El Bierzo no han podido concretar a qué grupos térmicos se refiere la oferta de empleo pero, en cualquier caso, consideran que «si desmantelan el 1 y 2, después vendrán el 3 y el 4», señaló Muñoz, que dejó claro, en este sentido, que «a nosotros nos da lo mismo porque alguien tendrá que levantar la voz para decirle a la gente que cree que eso va a seguir funcionando que es mentira» cuando «el cierre definitivo de Compostilla es una realidad».

Consideran que esta es «la crónica de una muerte anunciada» en un «día triste que se suma a tantos otros días tristes y desgraciados que ha vivido últimamente este territorio llamado El Bierzo», apuntó Pedro Muñoz, que pidió a la Junta, visiblemente molesto, «que no mareen más la perdiz» y que «dejen de mentir a los bercianos» ya que «si el Ecyl sabe a ciencia cierta que se ha decretado el desmantelamiento de Compostilla II, eso no pueden desconocerlo el resto de responsables políticos de la comunidad, por lo que todas sus declaraciones públicas en sentido contrario no son más una mentira dolorosa», aseveró.

A juicio de los bercianistas, lo más «lamentable» es que «son los propios servicios públicos de empleo autonómicos, dependientes de la Junta de Castilla y León quienes están realizando esta labor por cuenta de una firma domiciliada en Cataluña, mientras que los responsables políticos de la Junta y los representantes de las cortes autonómicas andan enfrascados en presuntas negociaciones y maniobras para garantizar la continuidad de Compostilla al menos hasta 2025, en un acto de hipocresía y manipulación política indigno e inmerecido por los habitantes de El Bierzo».