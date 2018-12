IU pide a Endesa un plan social para las auxiliares de la central y llevará sus demandas al Congreso La plataforma de auxiliares se reunió con representantes provinciales de IU. Las auxiliares de Endesa se reunirán con el grupo Unidos Podemos en el Congreso el 17 de diciembre junto a otras contratas de la eléctrica de Asturias y Teruel E.JIMÉNEZ Ponferrada Miércoles, 5 diciembre 2018, 19:26

Representantes provinciales de Izquierda Unida se han reunido este miércoles con la plataforma de auxiliares de la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil. Durante el encuentro, en el que han mostrado su apoyo a todas las reivindicaciones planteadas por los trabajadores, han exigido a Endesa que no excluya a estos empleados del plan social y que además plantee un plan de reindustrialización.

Y es que según la coordinadora provincial, Eloína Terrón, la eléctrica, que lleva 74 años implantada en la comarca del Bierzo, obteniendo importantes beneficios de este territorio, debería ser sensible a las demandas de estos empleados a través de esas medidas y lo debería hacer de forma inmediata puesto que «los trabajadores ven un plazo muy corto».

Su exclusión, además, del Plan de Transición Energética planteado por el Gobierno central no es justo para la formación. «Cuando se habla de transición se refiere a que algo desaparece pero algo nuevo está ahí y se crea, pero eso no está pasando ni en el sector de la minería ni en el de las auxiliares. Aquí no hay nada que dé cobertura a la gente que se va a quedar en la calle y eso es lo que demandamos. No hay una transición justa si hay gente que se va a quedar en situación de desempleo», denunció Terrón.

Asimismo, la coordinadora provincial de IU anunció que la plataforma de auxiliares de la central será recibida, junto con representantes de otros lugares afectados por el anuncio de cierre de térmicas por parte de Endesa como Teruel o Asturias, por el grupo Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados el próximo día 17 de diciembre para llevar sus reivindicaciones «al lugar donde se toman las decisiones y donde se puede presionar para que Endesa acoja en su plan social a estos trabajadores», apuntó.

Estas demandas también serán llevadas a la Diputación de León a través del diputado de Coalición en Común-IU, Miguel Flecha, quien señaló que lo hará a través de la moción que ya fue aprobada por unanimidad la pasada semana en el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo.

Por parte de la plataforma, su portavoz, Alonso Roa, agradeció la implicación política con su dramática situación pero lamentó que Endesa siga sin escucharles. «No nos dice absolutamente nada, seguimos con la amenaza del día 1 de enero y si Endesa no nos da carga de trabajo las empresas auxiliares van a tener que reducir personal con lo que conlleva eso para la comarca y nosotros estamos desamparados por parte de Endesa porque no hay un compromiso». Por ello, piden a la eléctrica tiempo para encontrar una solución e implicación con ellos y con la comarca.

Reunión con el PSOE de León

La plataforma de auxiliares de la central de Compostilla también se reunió este miércoles en León con el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, al que, al igual que con IU, le trasladaron la situación de desamparo en la que se encuentran.

Por su parte, el secretario provincial de los socialistas de León se comprometió a llevar sus reivindicaciones al Ministerio.