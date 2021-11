IAL defiende que El Bierzo se beneficiará de «un reparto justo y equitativo de los presupuestos» con la autonomía leonesa

Iniciativa Autonómica Leonesa ha presentado en la localidad berciana de Toreno su informe sobre la creación de la autonomía de la Región Leonesa. Bajo el título '¿En qué beneficia a El Bierzo la creación de la Autonomía de la Región Leonesa?' los autores del trabajo expusieron en el acto celebrado en el Centro Social Orlando López Vieiros las razones que motivaron su redacción: el «error histórico» que supuso la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 38 años después es «una comunidad fallida» que ha favorecido «la desigualdad entre provincias», afectando de forma particularmente negativa a León y la ausencia generalizada de «sentimiento de pertenencia» al ente autonómico.

En el informe se hace una propuesta abierta y colaborativa para la creación de la nueva comunidad autónoma. Un modelo territorial basado en la descentralización frente a la actual, centralizada, centralista y centralizadora; con capacidad de gestión desde el territorio (los pueblos, las juntas vecinales...); con cercanía para la prestación de servicios de calidad a todas las personas; con menos políticos tanto en el legislativo (parlamento) como en el ejecutivo, y todo ello, sin incurrir en un mayor coste económico ni para los ciudadanos ni para el país.

«La pertenencia a esta comunidad en la que nos han incluido, con una superficie mayor que Portugal, la única con dos regiones (integrada por las 3 provincias del Reino de León y 6 de las 8 de Castilla la Vieja) nos ha llevado a la despoblación y a la inactividad económica en las provincias de la Región leonesa, especialmente en Zamora y León, y por tanto también en El Bierzo. En gran medida, esta situación se debe a la persistente infrafinanciación y al trato desigual en el reparto del presupuesto, inversiones…. Así se demuestra en el informe», señalaron.

Acto de Iniciativa Autonómica Leonesa en El Bierzo.

Asimismo, los autores destacaron los beneficios para El Bierzo como: «un reparto justo y equitativo de los presupuestos», con una organización que revierta el descalabro actual en la despoblación y la actividad económica, y que responda a las necesidades de la ciudadanía berciana y no de intereses ajenos a ella. Se centran en las cuestiones que no nos han solucionado en más de 38 años, ni parece que tengan previsto hacerlo: ordenación del territorio, movilidad y digitalización, desarrollo rural, medio ambiente, transición ecológica, industrial y energética, además de la sustancial mejora en sanidad, educación, servicios sociales, trabajo, etc.

Los organizadores consideran la presentación «un éxito» puesto que las personas que asistieron (más de la mitad jóvenes) se interesaron por conocer información fiable, datos y propuestas reales para afrontar una salida del «marasmo» actual. «Es un aire fresco de esperanza para el presente y futuro de nuestra tierra y nuestras gentes», resaltaron.

«Estamos convencidos que la creación de la comunidad autónoma de la Región Leonesa, siempre bajo el marco democrático y legal de nuestra Constitución, es más necesaria que nunca», concluyeron desde IAL.