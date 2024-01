«Este Dakar ha sido mucho más duro que el de 2022»

Alberto Yáñez es un mecánico berciano, nacido en Fabero aunque reside en Galicia desde hace 12 años, y ha vuelto a ondear la bandera del Bierzo en el podio de una de las pruebas más exigentes del mundo del motor, el Dakar. Un podio que no es como los de otras competiciones, ya que se suben a él todos los que consigue realizar todos los kilómetros y, por tanto, acabar la carrera, consiguiendo la medalla de 'finisher'.

Ya participó en el 2022, con un parón en 2023, y en este año ha vuelto junto con el Club Aventura Touareg a recorrer los diferentes escenarios que ofrecía esta prueba, que lleva cinco ediciones celebrándose en Arabia Saudí. «Los dos años en Arabia, los dos con el mismo piloto, yo voy de mecánico y las dos veces hemos terminado y con el mismo piloto, el portugués Alexander Azinhais», explica Alberto después de volver de esta experiencia que define como «muy buena» pero también «mucho más dura que el año anterior».

Y es que en esta ocasión «los pilotos llegaban casi siempre de noche y para las asistencias tuvimos muchos kilómetros, fue muy duro». Las motos llegaban de hacer casi mil kilómetros «de arena, piedras, pistas y terrenos muy duros», por lo que su labor como mecánico, junto con el resto del equipo, consistió en «desmontarlas todos los días hasta, no hasta el último tornillo, pero sí lo máximo posible para ver si hay algún daño que podamos ver y se repasa toda la tornillería, todo el motor, se repasa todo, cambios de aceite todos los días y después se vuelven a montar para que al día siguiente salgan lo más nuevas posibles».

Pero el Dakar no es el único rally en el que este faberense ha participado. De hecho, se unió al Club Aventura Touareg, que es un club deportivo de La Rioja, hace cuatro o cinco años y desde entonces ha recorrido parte de Europa y África como mecánico en diferentes pruebas, también muy exigentes.

Aunque para ello necesita cogerse vacaciones en el taller donde trabaja. Y es que Alberto estudió Electromecánica, ya que siempre estuvo vinculado al motor, «en Fabero siempre tenía moto y andaba con los amigos por ahí con las motos». Salió del Bierzo viendo que las posiblidades laborales, tras el cierre de las minas, eran escasas y se decidió por unos estudios que nada más finalizarlos ya tenía trabajo.

Por el momento no se plantea volver a la comarca, porque tiene su vida en Galicia, aunque «abrir un taller en la zona de Ponferrada o en la de Fabero no estaría mal tampoco pero bueno, tengo a mi novia aquí trabajando, estamos aquí los dos y tampoco me lo he planteado, pero nunca digas nunca».

Alberto Yáñez durante su paso por el Dakar 2024.

Y aunque prácticamente acaba de aterrizar de Arabia Saudí, Alberto ya está pensando en próximas aventuras, incluso como piloto -corrió el Campeonato de España de Navegación y La Baja Aragón-. La siguiente en el calendario es el Campeonato de España que correrá en abril en Galicia y «seguramente se vaya también a Argentina, Abu Dhabi, Marruecos, y el Transibérico, que la misma organización del Dakar hace unas pruebas a lo largo del año que es un mundial de navegación e intentaremos estar en las que tengamos pilotos».

Una vuelta al mundo en toda regla de este berciano, «contento de disfrutar de lo que nos gusta y conocer sitios nuevos, que también es algo importante».