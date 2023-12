La curiosa empanada rancho de Carracedo

Las tradiciones del Bierzo merecen ser contadas. Las costumbres de sus pueblos son lo que los mantiene vivos. En este nuevo capítulo de 'El encanto de los pueblos del Bierzo' saborearemos una empanada única y diferente en toda la comarca: la empanada rancho de Carracedo del Monasterio.

La empanada es una comida muy típica del Bierzo, sin embargo, en esta localidad perteneciente al municipio de Carracedelo se come de una forma particular.

La empanada rancho no es el nombre de una empanada en sí, si no más bien la forma de comerla. Ningún vecino sabe a ciencia cierta cómo ni por qué comenzó esta tradición, pero muchos aseguran que «desde que era pequeño siempre la comí así».

Arsenia, vecina del pueblo, señala que «tengo 84 años y recuerdo que siempre comimos la empanada de esa forma». Pero, ¿Cómo se come la empanada rancho?

«Como si fuese una ensalada»

«Le quitamos la tapa a la empanada y la partimos en trozos. A cada persona le toca una parte y nadie se pasa de su cacho pero comemos todos juntos con tenedor de la empanada como si fuese una ensalada», explican los vecinos. Por supuesto, también se comen la tapa pero por separado.

Se trata de una tradición que se está perdiendo y que solo conocen aquellos que tienen generaciones pasadas propias de Carracedo. «Los vecinos que han venido a vivir aquí hace 50 años no conocen la empanada rancho ni la comen así. Esta forma de comerla solo la conoce la gente que es de aquí de toda la vida», comentan.

«Se levanta la tapa de la empanada y cada uno con el tenedor va cogiendo. Esta tradición es más vieja que yo, no sé de donde viene»

«No se come en todas las casas, porque algunos ni la conocen, yo vine a vivir para aquí con 12 años y nunca la había comido. La primera vez que la probé la comí en casa de mi suegra y la verdad es que está buenísima», cuenta Marisa, la que fuera la regente del Café Bar El Monasterio.

Arsenia revive esta tradición que sabe a «lo que tú le quieras meter pero normalmente carne, cebolla y patatas. Se levanta la tapa de la empanada y cada uno con el tenedor va cogiendo. Esta tradición es más vieja que yo, no sé de donde viene. Ahora ya no se come así, se comía antes».

Por su parte, Toño, vecino también de Carracedo, cuenta entre risas una anécdota acerca de la empanada rancho. «Yo recuerdo que los curruscos que sobraban de la empanada rancho, los llevaba al día siguiente a la escuela. Los llevaba en el bolsillo del pantalón y se me salía la grasa por encima».

La empanada rancho es única en este pueblo del Bierzo y hoy en día está muriendo esta tradición que los vecinos de la villa recuerdan con cariño.