Cubillos y Polonia, unidos por el patrimonio cultural

El CRA Cubillos del Sil va a desarrollar durante el curso escolar 2018-19 un proyecto Erasmus+ KA229 de forma conjunta con el colegio Zespol Szkolno de Strzyzowice, en Polonia. Se trata de un programa cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea que tiene como objetivo principal internacionalizar la enseñanza y trabajar en un contexto intercultural intercambiando experiencias y prácticas educativas con otros centros europeos. El título del proyecto es 'Valoremos nuestro entorno y patrimonio cultural' -Let's Value our Environment and Cultural Heritage-, coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Durante el curso escolar todo el alumnado del CRA berciano realizará actividades sobre el tema que se intercambiarán con el colegio polaco socio a través de la plataforma eTwinning. De este modo, participarán de forma paralela realizando un 'árbol de la vida', intercambiarán canciones populares, realizarán un vídeo-felicitación de Navidad de forma conjunta, estudiarán el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno comparándolos con los del otro centro -el uso del carbón en la central térmica y la agricultura ecológica con la ayuda de la explotación agrícola Bioencina- y mostrarán los tesoros bercianos relativos a gastronomía, espacios naturales y monumentos.

La segunda parte del programa consiste en un viaje a Polonia que se realizará previsiblemente en el mes de marzo. Así, durante una semana un grupo de alumnos de 5 a 12 años, acompañado de profesorado del centro, convivirá con los estudiantes polacos y acudirá al colegio para realizar diversas actividades. De forma paralela, en el mes de mayo, el pueblo de Cubillos del Sil recibirá la visita de una representación del colegio de Strzyzowice y podrá conocer el entorno y patrimonio cultural del Bierzo de primera mano.

Se trata de un programa que cambiará tanto la vida del alumnado como la del resto de la comunidad educativa. Sin duda, los niños y niñas al finalizar el curso tendrán una nueva y más amplia visión del mundo, así como una mayor conciencia europea. Por parte del profesorado, el enriquecimiento será tanto personal como profesional, pues con toda seguridad mejorará su metodología de enseñanza, incorporando buenas prácticas observadas en el intercambio de actividades. Se espera también un impacto en las familias y el pueblo en general, no sólo por tratarse del primer año que se realiza un proyecto internacional de este calibre, sino porque después de trabajar el respeto por el medio ambiente y el valor de nuestro patrimonio cultural, se elaborará un compromiso de cuidado y promoción de ambos que suscribirán todos los participantes.

El centro espera un gran éxito en la implementación de todas las acciones proyectadas y considera esta oportunidad ofrecida por Erasmus+ y el Sepie un punto de inicio en la participación en proyectos europeos, así como un punto de inflexión en la visión que hasta ahora se tenía de la enseñanza.