CSIF alerta de la situación «alarmante» del Hospital del Bierzo ante la fuga de una veintana de especialistas
Viernes, 7 septiembre 2018

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alertó hoy sobre la situación «alarmente» en la que quedará la plantilla del Hospital del Bierzo ante la fuga de una veintena de especialistas que se acogerán al concurso de traslados del personal sanitario, lo que podría provocar problemas en la cobertura sanitaria.

La organización considera que la Consejería de Sanidad «no puede permitir que este hospital, por estar donde está, no sea un sitio muy goloso para los especialistas y deje a la población sin ellos», explicó el responsable provincial del sector Sanidad de CSIF en León y delegado en la Junta de Personal, Pedro Núñez. Entiende que la situación es especialmente complicada en el caso de los anestesistas ya que se perderán cuatro especialistas -uno por jubilación-. «Aquí no se va a poder operar y al final se derivarán las intervenciones a la sanidad privada para que la gente no sufra las consecuencias», advirtió.

A juicio de CSIF culpa del problema a la Consejería «porque los trabajadores tienen derecho a pedir traslado, eso es incuestionable», por lo que exige a la Administración regional que explique el plan que trazará para amortiguar el consecuencias de esta fuga de especialistas. «A ver qué piensa hacer», indicó Núñez. Entienden que la solución «es complicada» pero tienen claro que «la debe buscar quien gestiona la sanidad», en este caso la propia Consejería «porque son los responsables de facilitar a la población los recursos humanos y materiales necesarios y si ven que aquí hay una fuga de especialistas tendrán que mirar a ver cuál puede ser la solución».

Desde el sindicato anuncian que se secundarán todas aquellas medidas que lleve a cabo la Plataforma en Defensa de la Sanidad del Bierzo y Laciana para reclamar una atención de calidad para los usuarios de la comarca. «Por supuesto que nos vamos a unir a las protestas, no es un problema del gerente sino de la Consejería que no busca soluciones a la pérdida de especialistas porque la gente se acoge a su derecho a coger un traslado porque se quiere ir de aquí y el problema es que no tiene repuesto por lo que la Junta deberá de buscar fórmulas para que no se quede este hospital sin especialistas», concluyó el responsable provincial del sector Sanidad de CSIF en León y delegado en la Junta de Personal.