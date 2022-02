Courel: «En El Bierzo y Laciana tenemos una falta de atención sanitaria total»

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, participó este viernes en la 'marcha blanca' por la sanidad pública del Bierzo y Laciana y lamentó que «quienes dicen que tenemos la mejor sanidad de España no conocen la realidad del Bierzo y Laciana de primera mano, que es una falta de atención sanitaria total».

«Frente a quienes dicen que tenemos una sanidad espectacular, aquí está la realidad cotidiana del día a día», recalcó Courel, apuntando a las miles de personas que se han unido a la reivindicación que arrancó el lunes en Villablino y que concluye este viernes en Ponferrada con una concentración ante el Hospital del Bierzo.

El mandatario comarcal cree por ello que «sería bueno que toda esta gente que dice que tenemos una sanidad tan buena, la mejor de España, estuvieran tres meses de invierno en El Bierzo o Laciana, para que vieran la realidad, para que supieran de primera mano cómo es la sanidad que tenemos en nuestras comarcas», apuntó.

A juicio del presidente del Consejo, la movilización en la calle de la ciudadanía es «el mejor ejemplo para que dejen de tratar de engañar a la sociedad con que tenemos una sanidad de lujo cuando no la tenemos». Para Courel tampoco vale que la Junta se escude en la falta de profesionales médicos cuando «lo que hay que ofrecer a los profesionales sanitarios son unas condiciones de trabajo adecuadas, unos emolumentos adecuados a la actividad que desarrollan y una promoción también adecuada al ejercicio de la profesión en el medio rural», señaló.

Desde la institució comarcal entienden que la movilización de la 'marcha blanca' deja claro que a las comarcas del Bierzo y Laciana «aunque nos traen de engañar, no nos engañan» y se mostró muy satisfecho de la respuesta masiva de la ciudadanía en la calle a la protesta iniciada en Villablino. «Aquí no hay colores políticos sino una defensa de la sanidad pública y de calidad», remarcó. «La sanidad no se vende, la sanidad se defiende», concluyó Courel, parafraseando el lema de las plataformas en defensa de la sanidad pública de ambas comarcas.