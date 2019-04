Courel arremete contra la «demagogia» del PP al defender ahora la minería y la revitalización de la Ciuden Planta de captura de CO2 de Ciuden en Cubillos del Sil. / CÉSAR SÁNCHEZ El presidente del Consejo Comarcal recuerda a los 'populares' que el acuerdo marco 2013-2018 que presentaron en Europa avalaba el cierre de explotaciones mineras y lamentó los siete años en los que la Ciudad de la Energía ha estado «durmiendo en el limbo del olvido» CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 10 abril 2019, 13:08

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, arremetió este miércoles contra la «demagogia» del Partido Popular al salir ahora en defensa de la minería y la revitalización de la Ciudad de la Energía. «Las ayudas que se estuvieron recibiendo en el Estado español de la Unión Europea eran para el cierre de explotaciones mineras», indicó Courel en referencia al acuerdo marco 2013-2018 presentado por los 'populares' en Europa que contempla las ayudas al cierre de minas, «luego lo que se pretendía era eso», subrayó.

En este sentido, se refirió a la polémica suscitada en su momento sobre si después del 31 de diciembre de 2018 las empresas mineras que seguían abiertas tenían que devolver las ayudas o no y cuánto tiempo tenían para hacerlas efectivas. «Que el plan de carbón o acuerdo marco lo que perseguía era el cierre de las explotaciones mineras es tanto como que dos y dos son cuatro», señaló, por lo que entiende que «ahora no podemos rasgarnos las vestiduras», subrayó.

Courel reconoce que lo que le hubiera gustado es «que cuando se presentó ese acuerdo y los demás vimos que no era el adecuado se nos hubiera hecho caso, pero una vez que está enviado y aprobado sobre todo hay que cumplirlo y aquí el debate no era dejar las minas abiertas o no el debate era si las minas que estuvieran abiertas el 1 de enero de 2019 tenían que devolver las ayudas o no y cuánto tiempo iban a tardar en devolverlas». A su juicio, «el problema está ahí más allá de esa demagogia que se está utilizando ahora porque la última mina se ha cerrado con el Gobierno Sánchez», aseveró.

El mandatario comarcal le gustaría conocer «cuál era la estrategia que tenía el PP para luchar contra el cierre de esas minas» así cómo las medidas «qué se iban a implementar» ya que considera que «si hace 32 años había muchos mineros en las cuencas y ahora hay cero hay una responsabilidad, primera de la Junta de Castilla y León que no ha invertido nada para compensar esa pérdida real, y después que desde diciembre desde 2011 gobierna el PP hasta el 1 de junio de 2018, qué se hizo en esos siete años más allá de presentar ese documento y establecer ayudas al cierre de explotaciones mineras».

El presidente del Consejo defendió, por contra, el plan de transición energética justa aprobado por Pedro Sánchez desde su llegada al Ejecutivo central. «Lo que sí está claro es que en estos diez meses lo que sí se han establecido son unas condiciones para esa transición energética justa que en siete años de gobierno del Partido Popular y sobre todo desde 2013 que ya se sabía cuál era el objetivo nunca se pusieron encima de la mesa», destacó. Courel insistió en reclamar, no obstante, «concrección» en cuanto a las medidas adoptadas dentro del plan de transición energética y recordó la necesidad de incluir a las empresas auxiliares de Endesa que operan en la central térmica de Compostilla II en Cubillos del Sil.

En cuanto a la Ciuden, Courel recordó los siete años en los que ha estado «durmiendo en el limbo del olvido» y se felicitó por el hecho de que «por lo menos hay un gobierno que intenta reactivarla». Lamentó que el Partido Popular «no ha hecho algo por la Ciuden y se le dijo» y mostró su «tristeza» porque el PP en la Junta haya esperado al cambio de Gobierno para presentar un proyecto para revitalizarla. «Lo tenían mucho más fácil, se lo podían haber enviado al ministro Soria, que ahora resulta que era nefasto pero le hacían la ola, y después al ministro Nadal», concluyó.