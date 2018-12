Courel: «Un almacén no es la compensación a una central térmica ni en cuanto a actividad ni a puestos de trabajo» El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. / César Sánchez El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, cree que el anuncio de Endesa se queda corto y considera que el compromiso de la eléctrica tiene que ir más allá garantizando inversiones y empleo «de verdad» en la comarca que la vió nacer CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 19 diciembre 2018, 15:04

El presidente del Consejo del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, considera que el anuncio de Endesa de invertir 240 millones de euros en el Bierzo en instalaciones solares fotovoltaicas no es suficiente y cree que la eléctrica tiene que ir mucho más allá en su compromiso con la comarca.

«Un almacén no es la compensación a una central térmica ni en cuanto a actividad ni a puestos de trabajo», indicó Courel, que no dudó, no obstante, en dar la bienvenida a todas las inversiones «de verdad» que lleguen al Bierzo.

El también presidente de la Mesa de la Energía tiene claro que «todo lo que sea invertir está bien», pero entiende que Endesa se queda corta con la comarca en la que nació cuando en Aragón destinará 800 millones a nuevos proyectos aún teniendo un menor volumen de población que El Bierzo. «Teniendo en cuenta que Endesa se creó en el Bierzo tendría que ser algo más sensible a esa circunstancia y decidirse a hacer inversiones de verdad», señaló.

Por lo que respecta al futuro de los 180 trabajadores de las empresas auxiliares, el mandatario comarcal considera que la eléctrica «tiene que implicarse de verdad» a fin de que los operarios «tengan trabajo en la central ahora en el desmontaje de los grupos y cuando se lleven a cabo las otras de desmantelamiento de Compostilla II». «Ahí sí es donde tiene que implicarse la empresa matriz para garantizar el futuro de esos empleos», subrayó.