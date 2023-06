Courel acepta «con deportividad» que el PSOE haya elegido a Ramón como presidente del Consejo

El presidente en funciones del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, afirmó este jueves que acepta «con deportividad» la decisión del PSOE provincial de elevar al exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, a nuevo presidente de la institución, quebrando así su deseo de repetir por tercer vez en el cargo. «Hay que aceptar con deportividad igual que cuando ganas, cuando toca perder también hay que aceptarlo con la misma deportividad», indicó.

Reconoce que se va «triste», por un lado, y «tranquilo», por otro, convencido de que «he hecho lo que tenía que hacer«. Asegura que le hubiera gustado un tercer mandato «para rematar lo pendiente», que ahora trasladará a Ramón, y también «tal vez como colofón de mi carrera política». Una carrera que continúa ahora como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Bembibre y desconoce si el partido «me guardará otra cosa». Asegura que «tiene muchísimo trabajo, pero reconoce que «si el partido decide que me necesita en otro puesto lo aceptaré y sino también».

Haciendo balance de sus ocho años de gobierno al frente de la institución, señala que se siente «muy reconocido por el segundo mandato» que le permitió el partido, teniendo en cuenta que esta segunda oportunidad de llevar las riendas del Consejo Comarcal del Bierzo solo la tuvo Rita Prada.

Courel acata la disciplina de partido y asegura que «no voy a tener una pataleta porque no me dejen continuar». En su comparecencia ante los medios en la presentación de avales, el presidente en funciones del Consejo se mostró «muy emocionado y pero no dolido» porque «las circunstancias son las que son», concluyó.