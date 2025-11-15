leonoticias - Noticias de León y provincia

Corte al tráfico desde Vega de Espinareda al cruce con LE-715

Las restricciones comenzarán el lunes 17 de noviembre y se prolongarán hasta el viernes 28 de noviembre

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:48

La Delegación Territorial de la Junta en León, a través del Servicio Territorial de Fomento, informa de que debido a las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días se prolonga el corte del tráfico en la carretera de titularidad autonómica, LE-716 de Vega de Espinareda a Toreno, en el tramo de Vega de Espinareda hasta el cruce con LE-715 puntos kilométricos del 0 a 6+500, a causa de la ejecución de las obras de renovación del firme de la vía.

El corte del tráfico rodado comenzará el lunes 17 de noviembre desde las 8:00 horas hasta las 18:30 horas del día 28 de noviembre.

En concreto, el tráfico está cortado en el intervalo de Vega de Espinareda a Berlanga del Bierzo y en el tramo de Berlanga del Bierzo al cruce con la LE-715. Las restricciones comenzarán el lunes 17 de noviembre y se prolongarán hasta el viernes 28 de noviembre

Para resolver las necesidades del tráfico, se proponen los desvíos alternativos debidamente señalizados por las carreteras LE-711, LE-715 y el camino vecinal de Berlanga del Bierzo a LE-715.

