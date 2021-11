«El Bierzo será lo que quiera dentro de una autonomía de la región leonesa»

Cohesionados, fuertes y confiados en una tendencia alcista que fortalezca su representación en las instituciones. UPL afronta este sábado su XII Congreso General para la renovación de los cargos orgánicos en el que Luis Mariano Santos saldrá reelegido como Secretario General de la formación leonesista.

Una nueva etapa que afronta ilusionado y con el objetivo de reforzar el partido ante los retos que se presentan, desde sacar a León de la «complicada» situación que atraviesa, hasta hacer frente a la irrupción de nuevas fuerzas como León Ruge o abordar el tambaleante pacto en la Diputación.

¿Cómo llega UPL a su Congreso General?

Llegamos muy fuertes o al menos más fuertes de lo que estábamos. Hace tiempo UPL inició un proceso de unión dentro del leonesismo que ha dado frutos electorales y todas las tendencias y encuenstas coinciden en que estamos en un momento al alza, la tendencia de UPL es buena.

Lo cierto es que el leonesismo es un mundo difícil porque hay muchas organizaciones, pero estamos contentos porque hemos conseguido unir todo el leonesismo alrededor del partido y empujamos todos en el mismo camino.

Este sábado saldrá reelegido como Secretario General de UPL, ¿cómo afronta esta nueva etapa?

Estoy encantado y orgulloso de que hace cuatro años los compañeros confiaran en mí. Para alguien que lleva toda la vida militando en el mismo partido llegar a los más arriba de la UPL es una satisfacción personal que también tiene un coste de trabajo, pero estoy encantado de acabar el ciclo con esta segunda legislatura.

Hablaba de que en un futuro le gustaría que una mujer tomara los mandos del partido pero lo cierto es que no hay en UPL figuras femeninas con tanta fuerza

Es verdad que tenemos un déficil y debemos avanzar en ese proceso de igualdad de género como hace toda la sociedad porque es algo necesario, justo y que hay que hacer, sino de una manera natural, empujando con medidas discriminatorias positivas.

Creo que en UPL sí hay figuras importantes, como la alcaldesa de Santa María del Páramo o nuestras concejalas en León, San Andrés del Rabanedo o Sahagún, pero es verdad que no son sufiencientes. Me gustaría que después de 30 años de la UPL con secretarios llegara una secretaria general o vicesecretaria.

«El primer paso para hacer de nuestra tierra algo diferente es que esto sea la 18ª autonomía» LUIS MARIANO SANTOS

Atendiendo a las últimas encuestas, se habla de que UPL podría conseguir dos procuradores. ¿Son realistas estas encuentas?

Nuestros resultados en las encuentras siempre suelen ser a la baja, por eso nosotros nos quedamos más en las tendencias y la tendencia es que UPL está subiendo. No sé si será uno, dos o tres procuradores pero siempre aspiro a lo máximo y espero recuperar el tercero.

Lo importante es que después de haber hecho las cosas muy mal y pagar el castigo electoral ahora estamos recuperando la confianza de la gente y lo que tenemos que hacer es no traicionar esa confianza y seguir creciendo.

Pero dentro de ese proceso surgen nuevas plataformas como León Ruge que muchos ven como un competidor de UPL

No sé si debemos hablar de competidores. Hace poco decían que ahora que surgen movimentos de la España Vaciada iban a acabar con UPL pero me parece curioso creer esos movimientos van contra la UPL, lo que creo es que van contra PP y Psoe que son los grandes partidos que no han respondido a las expectativas.

Nosotros llevamos muchos años defenciendo a León, si ellos están en ese camino y sumanos todos genial. Si lo que hacemos es dividir y enfrentarnos saldremos mal parados los dos pero creo que el movimiento va más contra el PP y el PSOE.

¿En qué situación se encuentra León?

En una situación muy complicada. Seguimos con una de las tasas de actividad más pequeñas de España, malos datos de empleo, una situación económica muy mala y una despoblación que no se puede soportar.

A algunos les gusta decir que hay que hablar muy bien de León porque así vendrá la gente. Nosotros creemos que hay que hablar de la realidad y reconocer que tenemos un potencial logístico, natural y de talento enorme que no se está sabiendo explotar desde las administraciones autonómica y central. Estamos mal pero hay posibilidades de volver a ser motor de la región leonesa, no de Castilla y León, sino de la región leonesa.

Durante el último mes el PP ha hecho un desembarco permanente en León, ¿elecciones a la vista?

Hay dos posibilidades para que Mañueco visite tanto León: o que busque un apartamento para vivir aquí o que quiera convencer a alguien de que está interesado en resolver los problemas de León. Creo que no va a ser ninguna porque para solucionar los problemas de la región no hay que venir todos los días con promesas vacías, hay que cumplir.

El problema de esta comunidad es que siempre hacen poco, y lo poco que hacen lo hacen con diez años de retraso como la ampliación del parque tecnológico. No solo vale con prometer, lo importante es que se cumpla.

¿En qué punto se encuentra UPL con el pacto en la Diputación?

Tuvimos la oportunidad de ser decisivos y buscar inversiones para León, eso es lo que buscábamos con el pacto de 24 puntos. No pedimos la vicepresidencia, nos la ofrecieron y decidimos ayudar en la gobernabilidad para que nadie pensara que no íbamos a arrimar el hombro pero siempre en base a esos 24 puntos. Si no se cumplen, nosotros no podemos estar contentos.

«Cendón sabe que no estamos contentos pero tengo la sensación que el Psoe no quiere escuchar» Luis mariano santos

Cendón lo sabe, el Psoe sabe que no estamos contentos con el ritmo y tengo la sensación de que no quieren escuchar, no sé si porque quieren convivir de una manera más solitaria. Si el pacto de la Diputación no se cumple será por el PSOE, nosotros somos leales.

Si las cosas siguen así, si vemos que no hay visos de cumplirse, UPL lo evaluará. Cendón sabe que tiene seis o siete meses para traer alguna inversión que nos permita ser optimistas. Si nos garantiza por ejemplo que los 60 millones para la conexión León-Ponferrada se van a ejecutar sería una forma de convencernos de que estamos avanzando y si no, será porque el Psoe no quiere y quiere llevar la inestabilidad a las instituciones.

¿Y la situación en el Ayuntamiento de León, donde apoyasteis los presupuestos?

También lo estamos haciendo gobernable. Tenemos la suerte o desgracia de ser decisivos en ambas instituciones y hacerlas funcionar, lo que intentamos es mejorar las cuentas municipales.

Más allá de León, UPL tiene un importante reto por delante en El Bierzo, donde no acaba de arraigar

No tenemos la fuerza en El Bierzo que nos gustaría. Por alguna razón, alguien ha trabajado para fomentar ese enfrentamiento León-Bierzo y ha estado alimentado desde la propia Junta de Castilla y León, que le interesaba esa división para no tener a una provincia fuerte y unida enfrente.

Para las próximas elecciones estamos en disposición de garantizar más listas electorales y nuestro trabajo es convencer a los bercianos que apostar por UPL es apostar por León pero también por El Bierzo, Zamora y Salamanca.

Para terminar, ¿a favor o en contra del Bierzo como provincia?

Para mí es sencillo: el Bierzo será lo que quieran dentro de una autonomía de la región leonesa, bien una provincia, bien un consejo comarcal más fuerte y con más competencias. Ellos tendrán que decidir y lo respetaremos, pero es evidente que el primer paso para ser algo diferente es que esto sea la 18ª autonomía.