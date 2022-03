El consorcio del Ponfeblino ultima el documento para optar a ayudas estatales que permitan su puesta en marcha

La consejera comarcal de Turismo y presidenta del consorcio Tren Turístico Ponfeblino, Alicia García Tejón, confirmó este viernes que el documento técnico sobre el Ponfeblino, que permitirá concurrir a las ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica, ya está elaborado y se encuentra en fase de adaptación para cumplir con las bases publicadas por el Ministerio. García Tejón respondió así a las declaraciones emitidas esta semana por Izquierda Unida (IU), en las que aseguraban que «nada más se supo» del citado documento.

«Estamos completamente de acuerdo con IU en que hay que apostar por el aprovechamiento turístico de las instalaciones industriales y mineras, pero no es cierto que no se esté haciendo nada al respecto, y como ejemplo del trabajo realizado contamos con los ejemplos de la declaración BIC de la cuenca minera de Fabero o el museo de Torre del Bierzo», señaló.

Respecto a la recuperación del tren turístico Ponferrada-Villablino, García Tejón explicó que «efectivamente, la partida de 18.000 euros designada por la Junta se invirtió en la elaboración del documento técnico, pero ahora estamos adaptándolo para optar a las ayudas del Ministerio dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética». «Si no lo hemos hecho antes es porque las bases de la convocatoria se publicaron a finales de diciembre, pero desde ese momento estamos trabajando en él; no es cierto que se haya parado el proyecto ni que el documento no haya servido para nada», añadió.

La también consejera de Turismo en el Consejo Comarcal de El Bierzo explicó que este documento es «una propuesta de desarrollo dentro de la estrategia de cambio de modelo productivo que necesitan El Bierzo y Laciana, y que incluye tanto el territorio por donde circula el ferrocarril como su área de influencia».

«El objetivo de la adaptación que estamos realizando es que en él esté disponible toda la información técnica y de explotación para el servicio ferroviario. Y no solo para la puesta en marcha del ferrocarril, también para transformar la línea en un elemento integral y dinamizador que genere las oportunidades de desarrollo local que tanto necesitamos, tanto en El Bierzo como en Laciana», concluyó García Tejón.