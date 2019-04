El Consejo espera la documentación de cuatro juntas vecinales para liquidar el plan de obras En primer término, sillas vacías de Rosa Luna, tras su dimisión, y del portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, ausente por motivos laborales. El Pleno aprueba la cuenta general de 2017 entre reproches de la oposición por la tardanza y toma conocimiento de la renuncia de Rosa Luna CÉSAR FERNÁNDEZ Ponferrada Jueves, 11 abril 2019, 20:23

Cuatro juntas vecinales del Bierzo están todavía pendientes de entregar distinta documentación que permita justificar la partida destinada a la realización de trabajos con cargo al Plan de Pequeñas Obras del ejercicio 2017. El plazo para cerrar la liquidación expira el próximo 27 de abril, tal y como le ha recordado la Diputación de León al Consejo Comarcal. Y el presidente de la institución berciana, Gerardo Álvarez Courel, espera estar todavía «a tiempo de resolver» esta cuestión, que afecta a cuatro proyectos a razón de 5.000 euros cada uno de un montante global de 140 expedientes y 720.000 euros.

Álvarez Courel, que no quiso revelar los nombres de estas cuatro pedanías, se pronunció en estos términos en el capítulo de Informes de Presidencia del Pleno del Consejo celebrado este jueves en respuesta al interés mostrado en su día por el consejero no adscrito, Adolfo Canedo. A continuación, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de USE (Unidad Social de Electores) Bierzo, Samuel Folgueral, intervino para poner sobre la mesa si esta cuestión podría ser objeto de sanción por parte de la institución provincial, a lo que el interventor contestó precisando que se restaría de la partida global el importe de los proyectos afectados.

Fue el punto final a una sesión plenaria de apenas veinte minutos de duración en la que se aprobó la cuenta general del ejercicio 2017 con críticas de la oposición por la tardanza en resolver este trámite. «Lo asumo. Ha habido diferentes circunstancias, principalmente relacionadas con los consorcios. Y ya habíamos avisado al Consejo de Cuentas de que no cumpliríamos el plazo», contestó Álvarez Courel. El Pleno también tomó conocimiento de la renuncia de la hasta ahora portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, que dimitió del cargo la semana pasada y se ha incorporado a la candidatura del PP a la Alcaldía de Ponferrada liderada por Marco Morala. Luna será sustituida en el plenario comarcal por la concejala de la formación naranja en Ponfelrrada Ruth Santín.