El Consejo Comarcal aprueba por unanimidad su apoyo a Fuente de Oliva como sede de la Agencia Espacial Española

El Consejo Comarcal del Bierzo aprobó por unanimidad su apoyo a la candidatura de Fuente de Oliva a ser sede de la Agencia Espacial Española tras debatir una moción presentada por Coalición por El Bierzo

La Agencia Espacial Española es un organismo que coordinará las actividades espaciales y la participación española en programas internacionales Este organismo podría estar operativo a principios de 2023, y otras localidades de España han mostrado su disposición a acogerlo, entre ellas, la capital leonesa.

Apoyo total

Coalición por el Bierzo remarcó en su moción que «desde el Gobierno se ha afirmado que cualquier localidad puede presentar su candidatura» y ellos han querido dar un impulso a la localidad berciana.

La localidad berciana de Fuente de Oliva, perteneciente al municipio de Balboa, a través de su Junta Vecinal, presentó formalmente su candidatura a acoger la Agencia Espacial Española.

Incendios

La sesión plenaria también aprobó por unanimidad una moción de Ciudadanos (Cs) para reclamar a la Junta más recursos contra los incendios y otra del PSOE, en la que el PP votó en contra, para instar al Ejecutivo autonómico a ampliar las medidas de prevención de incendios.

A su vez salió adelante una moción de Coalición por el Bierzo (CB) que pide trasladar el Centro de Defensa contra el Fuego desde la ciudad de León al territorio berciano, con la abstención del PP.

Otras mociones

Más allá de los incendios forestales que asolaron la comarca la semana pasada, que centraron la parte final de la sesión, el pleno aprobó una moción del consejero no adscrito, Manuel de la Fuente, para exigir al Gobierno el control de precios de la luz y el combustible. Además del consejero no adscrito, también apoyó la moción el grupo de USE, mientras que PSOE, PP, Cs y CB se abstuvieron.

CB también presentó otra propuesta para instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a «respetar el reglamento europeo de ayudas» para la distribución de frutas en centros escolares, tras la polémica generada por la denuncia pública de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) por la compra de peras de Lleida a una empresa de Granada para surtir a los centros escolares de Castilla y León.

Además, la moción del PSOE que insta a la Junta a poner en marcha «con urgencia» las convocatorias de empleo de los programas Preplan y las destinadas a la contratación de jóvenes y personas con discapacitadas salió adelante con la única abstención del PP. Los 'populares' también se quedaron solos a la hora de votar en contra de la moción socialista que insta al Ejecutivo autonómico a financiar los gastos extraordinarios de los ayuntamientos a consecuencia de las obligaciones de limpieza, desinfección y ventilación de los colegios.

Por último, la moción del PP para exigir al Gobierno la retirada del mapa concesional estatal del transporte público por carretera fue la única rechazada, con el voto en contra del PSOE y las abstenciones de USE y del consejero no adscrito. La propuesta recibió los votos a favor de PP, CB y Cs.