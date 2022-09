Unanimidad en el Consejo para exigir a la Junta soluciones a la «precaria» situación de la sanidad berciana

El pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado este martes en la sala Río Selmo de Ponferrada aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la moción presentada por el PSOE para exigir a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha las medidas necesarias de manera urgente para paliar la falta de personal sanitario en el Hospital del Bierzo y también para exigir una política adecuada de incentivos para los profesionales sanitarios tanto del hospital como del medio rural y garantizar su continuidad.

El consejero no adscrito, Manuel de la Fuente, señaló que en esta moción «no hay colores políticos», ya que se trata de una necesidad a la que se enfrentan todos los ayuntamientos de la comarca. «Si no tenemos los profesionales y los medios adecuados vamos a sufrir consecuencias de una importancia terrible», afirmó durante su intervención. Por su parte, el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, aseguró que todos los agentes implicados coinciden en la situación de la sanidad berciana y es «un asunto de primera necesidad en el Bierzo».

Ruth Morales, consejera de Ciudadanos, hizo referencia a las numerosas quejas de usuarios, familias y profesionales, que definen la situación de la sanidad berciana como «insostenible», y también exigió medidas urgentes por parte de la Junta. En ese sentido, el portavoz de CB, Iván Alonso, consideró que las «cuatro recetas» que puso sobre la mesa el consejero de Sanidad en su reunión con el presidente comarcal no van a solucionar la problemática de la comarca en esta materia.

Al respecto, el Partido Popular expresó su voto favorable a la moción, esperando a la puesta en marcha del plan de choque que «urgentemente se va a poner en funcionamiento para dotar al Hospital del Bierzo de profesionales, a incentivar las plazas para que se cubran las vacantes de médicos especialistas y se recupere cuanto antes. Es un problema endémico de todo el país, con lo cual vamos a ver de qué manera pueden solucionarlo», indicó Julio Arias.

Antes de la votación, el presidente del Consejo, Gerardo Álvarez Courel, explicó a los consejeros el resultado de su reunión con Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad, donde le expuso, además de la problemática del primer centro sanitario de la comarca, la «realidad» que sufren algunos centros de salud, como por ejemplo el de Bembibre, en el que sus 15 plazas de médicos están ocupadas pero solo hay 7. «Las cifras son una cosa, pero la realidad es otra», apuntó.

Así, recordó a su vez que dicho centro de salud todavía no está operativo cuando ya se han finalizado las obras o que todavía no se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada para la cesión de una parcela para el nuevo centro de salud Ponferrada I. «Eso si se puede ejecutar cuando hay compromiso», indicó Álvarez Courel.

A su vez, Vázquez insistió en que la Radioterapia pública estará operativa en la comarca en 2024 y la resonancia magnética en un plazo de 3 meses. Además, pretenden cubrir todas las plazas en el Hospital con oferta pública entre diciembre de este año y enero de 2023. En cuanto al plan de incentivos, el presidente comarcal añadió que el consejero se comprometió a que en ese plan se incluya también a los profesionales de determinados consultorios rurales. «Y es que tras once mociones en defensa de la Sanidad en el Bierzo, tiene que haber realidades en el territorio», reclamó Courel.

Unir tarjetas sanitarias con Valdeorras

También en materia sanitaria, los consejeros comarcales acordaron por unanimidad instar a la Junta de Castilla y León a continuar el diálogo con la Xunta de Galicia para unir las tarjetas sanitarias del Bierzo y Valdeorras.

Una moción presentada por Coalición por El Bierzo, en la que Iván Alonso destacó que «si queremos que el Hospital del Bierzo suba de categoría y de esa manera tengamos más servicios y profesionales y lo hagamos más atractivo, no se trata de pagar más porque sino sería un agravio comparativo con los profesionales que están prestando aquí su servicio. Lo que planteamos a la Consejería es que hay dos áreas que se pueden unir, donde hay fronteras administrativas que son completamente estúpidas cuando hablamos de la salud de todos».

Otras mociones

Además de las mociones sanitarias, el pleno del Consejo dio luz verde por unanimidad a la propuesta del PSOE para exigir a Junta y Gobierno la creación de una brigada contra incendios, a la del PP para el restablecimiento de los servicios ferroviarios, a la de CB para instar a la construcción de la A-76 y a otra de los socialistas para exigir a la Junta la realización de un inventario de infraestructura con amianto en Castilla y León y establecer ayudas para su retirada.

Por último, fue rechazada con los votos del PSOE una moción de Ciudadanos para modificar el IRPF.