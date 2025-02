El Colegio de Médicos apunta a medidas «drásticas, rápidas y valientes» para conseguir profesionales

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 4 de febrero 2025, 20:32 Comenta Compartir

El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, cree que quizá haya que adoptar medidas «drásticas, rápidas y dolorosas» para que los profesionales sanitarios vengan al Bierzo.

Así de contundente se mostró este martes, 4 de febrero, en Ponferrada, donde reconoció que los médicos no quieren venir al Bierzo, a pesar de que desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León está trabajando para atraerlos. «El Bierzo necesita soluciones drásticas y rápidas. El área del Bierzo es una zona de muy difícil cobertura, probablemente de las peores de España», dijo durante su participación en la jornada de formación para la acreditación como profesor para el Grado de Medicina de la Universidad de León en el Bierzo.

Villarig afirmó que no es un problema de «dinero» ya que se están ofreciendo medidas económicas. «Por muchas razones, y todos somos culpables, hemos creado una situación en la que los médicos no quieren venir. No es una broma. Aquí viven cerca de 130.000 ciudadanos que tienen derecho a tener la misma sanidad que los demás. La administración está haciendo esfuerzos pero no hay resultados. Incluso hay médicos que consiguen plaza en Ponferrada y renuncian a ella», explicó.

El médico no quiso entrar en detalles sobre las medidas «drásticas y dolorosas» que habría que aplicar ya que «lamentablemente tienen dificultades para tomarse políticamente», reconoció. «Pondremos toda la carne en el asador para que los médicos tengan las mejores condiciones posibles, por ellos y por los ciudadanos. Hay muchas especialidades en las que el desarrollo profesional es importante. Yo sé que están haciendo todo lo posible pero a veces pegamos contra una pared», lamentó. Y animó a toda la sociedad a intentar cambiar la percepción que hay sobre el Bierzo para que la gente quiera venir.

Por otro lado mostró su satisfacción por haber conseguido el Grado de Medicina para la Universidad de León después de muchos años de lucha. «Yo he luchado mucho, con todo en contra, quitando lo que eran alcaldes de León, Ponferrada y fuerzas leonesas, lo demás lo hemos tenido todo en contra. Al final hemos conseguido que llegue».

Se necesitan 140 médicos

La jornada cuenta con medio centenar de profesionales interesados en acreditarse para dar clases en ese Grado, que necesitará unos 140 médicos. «Deseo que la mayoría de los que tengan que impartir sean docentes. Se necesitan unos 140 médicos, no es una broma. Desde el Colegio de Médicos vamos a luchar para que esto sea un tema muy positivo para León, que falta nos hace, porque hay muchos problemas», dijo.

Por su parte la vicerrectora del Campus del Bierzo, Pilar Marqués, agradeció la colaboración del Colegio de Médicos en Ponferrada y explicó que la Facultad de Medicina tendrá un gran impacto territorial y puede convertirse en un polo de atracción para la comarca, con unas instalaciones «de cercanía» y donde poder hacer «investigación puntera».

Marqués recordó que si se acreditan podrán dar clases tanto en el Bierzo como el León, según informa la Agencia Ical. «La apuesta es que habrá estudiantes en el Bierzo en los últimos años», concluyó.