El colectivo berciano anti macroparques califica la visita de Ribera de «decepcionante»

El colectivo Salvemos nuestro Bierzo calificó las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, durante su visita a Ponferrada la pasada semana, de «poco acertadas y faltas de rigor», mostrando «un desconocimiento real de la situación de nuestro territorio». «Vino a vender, unos proyectos que son solamente humo y así, de momento, apaciguar y tranquilizar a los bercianos», añadió.

En cuanto a la reunión entre representantes de dicho Ministerio y miembros del sector agroalimentario, de Bierzo Enoturismo y del colectivo, los asistentes la consideraron «decepcionante», sin apenas tiempo para debatir y centrándose en los 11 proyectos eólicos desestimados el último mes y los que se están tramitando en la actualidad, para 118 aerogeneradores, a los que el Ministerio de Transición Ecológica «está poniendo numerosas trabas como es el soterramiento de las líneas de alta tensión con el fin de reducir el interés de los promotores para su realización». A su vez, la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, les reconoció que «no puede concretar el número de instalaciones que en definitiva se llevaran a efecto».

A esos habría que sumarles los que dependen de la Junta de Castilla y León, que son 4 parques eólicos con 39 aerogeneradores y 10 parques fotovoltaicos en el Bierzo. Además, hay en tramitación otros 26 en el perímetro de nuestra comarca, en La Cepeda, La Somoza, Valduerna y Órbigo y que sus líneas de evacuación (alta tensión) confluirán en su mayor parte en el centro del Bierzo.

Si todo esto se lleva a cabo el colectivo Salvemos nuestro Bierzo cree que creará un «deterioro brutal» para el paisaje del centro de la comarca y en los alrededores de Ponferrada. Por ello, no entienden que tanto los ayuntamientos, como el Consejo Comarcal, la Diputación y la propia Junta «estén siempre defendiendo el enorme potencial que tiene el Bierzo con el aprovechamiento de los recursos naturales y que no se pronuncien y pongan los medios necesarios para que no se lleven a cabo estos proyectos. ¿En qué se quedaran esas afirmaciones cuando todas esas líneas nos crucen para ir a parar a Compostilla, Columbrianos y Montearenas?», lamentan

Tras la manifestación del pasado 22 de octubre, que contó con el aval de 60 asociaciones y 11 ayuntamientos, el colectivo considera que hay un «despertar» de macroproyectos de renovables y, aunque entienden que esa concentración no es una solución definitiva, «sí es un gran paso que hará más difícil la instalación de más proyectos de ese tipo en toda la provincia, y eso es ya muy importante».

De hecho, un parque de 50 hectáreas que estaba proyectado en terrenos de Arganza, Cacabelos y Camponaraya está ya desestimado, según comunicó el Procurador del Común a la Fundación Prada a Tope, por haber caducado los permisos de acceso y conexión de la instalación, «lo que significa que poco a poco se está avanzando y ganando terreno y que la movilización del día 22 marcará un antes y un después en la aprobación de renovables aquí en nuestra provincia».