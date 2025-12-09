Un coche atropella a un adolescente en El Bierzo El suceso se habría producido en torno a las ocho de la mañana, en condiciones de baja visibilidad

El 112 ha recibido un aviso este martes 9 de diciembre en la provincia de León con la noche todavía haciendo que las condiciones fueran de baja visibilidad, en concreto a las 07:59 horas.

El servicio de emergencias fue informado de un atropello por parte de un turismo a un adolescente, un varón de 17 años en la calle Oeste de Bárcena del Bierzo, junto a la CL-631.

Se avisa a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Sacyl que ha moviliza una ambulancia al lugar. Se desconoce el estado del atropellado y si ha tenido que ser trasladado a algún centro hospitalario.