Coalición por el Bierzo exige «un cambio de rumbo» en el Consejo Comarcal

Coalición por el Bierzo exigió este viernes un «cambio de rumbo» en el Consejo Comarcal de El Bierzo y acusó a su presidente, Olegario Ramón, de mantener una «parálisis» total en la institución, a la que cree que Ramón solo usa «para promocionarse».

Así lo dijo hoy el secretario general de la formación bercianista, Iván Alonso, en una comparecencia en la que analizó los seis meses del gobierno socialista al frente del Consejo, con Ramón como presidente. Alonso mostró una gran «preocupación» por el futuro de la institución, que cree que está perdiendo «credibilidad» por la falta de trabajo de su presidente.

«En estos seis meses parece que todo ha sido improvisado. Ha caído de manera improvisada en el Consejo, sin saber muy bien cómo funciona esta institución. No les hemos dejado los 100 días, sino seis meses completos a este presidente para ver si enderezaba el rumbo», comenzó Alonso. «Está sin ideas, sin proyecto, sin rumbo ni imaginación», siguió.

Alonso recrimina a Ramón la falta de voluntad para contratar a una guía más para Las Médulas, después de que dos hayan solicitado una reducción de jornada que ha provocado un descenso importante en el número de visitas guiadas a la antigua mina romana. «Es una auténtica catástrofe y vergüenza. No se puede permitir. Esto no es algo sobrevenido, una enfermedad, una baja laboral. Ha habido una reducción de jornada. Algo previsible y, por tanto, habría que haber contratado a alguien».

En cuanto a los malos datos registrados en la última edición de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo, y que Ramón calificó de «discretos», el secretario general de Coalición dijo que han sido «discretos como su mandato». Además acusó al socialista de no mantener ningún contacto con los hosteleros de la ciudad. «Nos produce risa que diga que el resultado de las Jornadas es porque ha sido año electoral. Pues sí, le voy a tener que dar la razón. Ha sido año electoral con la mala suerte de que Olegario Ramón es presidente del Consejo», dijo. Y añadió que para Ponferrada también ha sido año electoral y sin embargo «se ha trasladado la cena templaria al Castillo, ha habido unas fiestas de la Encina exitosas y unas Navidades excelentes». También exigió la convocatoria del Patronato de Turismo, «que lleva un año sin convocarse».

«No sabemos nada de presupuestos»

En cuanto a la nueva sede del Consejo Comarcal, Alonso cree que no es ahora mismo un asunto prioritario. «El problema más importante que tiene ahora el Consejo Comarcal del Bierzo es su credibilidad, su funcionamiento y operatividad. Ayer mismo, por fin, las juntas vecinales cobraron el Plan de pequeñas obras».

La «guinda», dijo Alonso, es que no sabemos nada de los presupuestos de la institución para este año, cuando en 2023 ya se prorrogaron. «Independientemente de la situación de los funcionarios, puedes ir trabajando en unos presupuestos».

El portavoz bercianista lamentó que el presidente comarcal solo se dedique a «hacer viajes de Willy Fog» por los diferentes municipios para «hacerse la foto» pero sin resolver los verdaderos problemas del medio rural. Y censuró la compañía del portavoz de la oposición del PP, José Manuel Pereira. «Yo solo fui a una de estas visitas, al municipio de Arganza. Y no vuelvo más porque entro en depresión y me tienen que medicar. La transmisión por parte del presidente de lo que es la institución y sus problemas me pareció como para no volver a ser partícipe de esto», aseguró. «Nosotros vamos a ser la oposición mientras siguen de viaje risa para arriba y risa para abajo».

«Que piensen a quién poner al frente»

Por último agradeció a la portavoz del PSOE, Susana Folla, que sí se haya puesto en contacto con ellos para hablar de diversos temas, mientras recomienda al partido socialista que «piense a quien ponen al frente del Consejo». «Nosotros no somos de meternos en la vida orgánica de ningún partido, pero desde luego creemos que el PSOE, que ha ganado las elecciones, que gobierna con mayoría el Consejo Comarcal, debería pensar muy mucho quién está al frente de esta institución. Este no es el trampolín ni el salvavidas de nadie», denunció. «Ahora arderá en las redes sociales, que es lo que hace este señor», finalizó.

Por su parte el presidente de Coalición por el Bierzo, José Álvarez, dijo que el único objetivo de Ramón es «promocionarse utilizando la institución». «El Consejo debe crecer, debe potenciar el medio rural y aquí no se nota que traiga nada de sus visitas a los ayuntamientos. Solo quiere salir en la foto».