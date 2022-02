Coalición por El Bierzo denuncian el «mercado persa» en el que los partidos han convertido a la comarca con una «desbandada de promesas»

Coalición por El Bierzo - El Bierzo Existe han denunciado este jueves ante la delegación de la Junta de Castilla y León en Ponferrada el «mercado persa» en campaña del resto de formaciones que concurren a los comicios del 13-F ante «la desbandada de promesas sin ningún tipo de cobertura que tenemos ahora mismo encima de la mesa por los que hasta hace algunos días nos estaban gobernando», lamentó el secretario general de CB, Iván Alonso.

Los bercianistas recuerdan a Mañueco y a Feijoó, que estarán en un mitín este jueves en la capital berciana, la moción presentada en la que reclaman la necesidad de llegar a «acuerdos claves» en materia de Sanidad «lo que verdaderamente les importa a los bercianos». Confía en que aprovechen este escuentro para ratificar «ese acuerdo que tiene que haber entre Valdeorras y la franja de Lugo para llegar a un acuerdo sanitario conjunto que el Hospital del Bierzo suba a la máxima categoría como hospital y así podamos tener Radioterapia y Cirugía Cardiovascular y algunas otras más», señaló.

Asimismo, Alonso espera que ambos presidentes autónomicos «certifiquen aquí el acuerdo de todo lo que son esas comunicaciones históricas que están lastrando a estos territorios hermanos» como es el caso de la A-76 que unirá Ponferrada con Orense.

Desde CB-EBX entienden que, de lo contrario,«lo que vienen a hacer es nuevamente es lo mismo, puro electoralismo y eso es una vergüenza y un insulto para todos los ciudadanos que vivimos en esta región». Esperan, además, que el presidente de la Xunta de Galicia aproveche su «tirón» para arrancar un compromiso al presidente autonómico se comprometa económicamente con el bicentenario de la provincia del Bierzo, «cosa que la Junta de Castilla y León tampoco ha hecho, lo ha tenido que financiar el Consejo Comarcal y los ayuntamientos de Villafranca y Ponferrada», lamentó.

«A ver si va tomando nota en esas tres cuestiones, en el tema territorial, en el de sanidad y en el de infraestructuras, el verdadero pulso y dejan de venir aquí a tomarnos el pelo a los bercianos», recalcó el secretario general de los bercianistas en un acto en el que también participó el número 2 de la candiatura y alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado.

Romper el «aislamiento» del Bierzo

Por su parte, el candidato de CB-BEX por el Bierzo a las Cortes Autonómicas, Raúl Rodríguez Canca, apuntó que «afortunadamenta los bercianos y las bercianas empiezan a darse cuenta de las políticas de abandono que estamos recibiendo desde hace 35 años por parte del PP en la Junta de Castilla y León». Un «aislamiento» que, a su juicio, no es algo casual sino que responde a los 93 altos cargos «que manejan todo el cotarro» en la Junta de Castilla y León entre los cuales no es encuentra ningún berciano. «Cómo va a venir algo para El Bierzo si no hay ni un solo berciano que mire por nuestra tierra», destacó Rodríguez Canca, que compareció ante un gráfico sobre los cargos orgánico de la Junta.

El cabeza de lista de los bercianistas recordó que El Bierzo supone el 6% de la población de la comunidad autónoma e insistió en que según ese reparto «nos correspondería tener a cinco o seis bercianos en los altos cargos» por lo que se pregunta «por qué no tenemos ninguno, por qué se empeñan en ese aislamiento del Bierzo desde Valladollid».

Así las cosas, la coalición formada por CB y la plataforma BEX pretenden «abrir los ojos» de las bercinass y bercianos para que «el 13 de febrero lleven a un bercianista a Valladolid para que pueda decir de una vez por todas que El Bierzo sí existe y que no nos vamos a rendir y no vamos a dejar que El Bierzo muera, concluyó.