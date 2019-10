Ciuden gestionará una mesa de trabajo para buscar salidas a los empleados de las auxiliares de Endesa Imagen del campamento de la plataforma de auxiliares de Endesa. / César Sánchez E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 15 octubre 2019, 20:01

Las empresas auxiliares de Endesa formarán parte de una mesa de trabajo gestionada por la Ciuden para buscar soluciones para todos los empleados. Así se lo trasladó la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, a los representantes de la plataforma con los que se ha reunido este martes.

Además, Ribera les ha planteado como posible solución la realización de cursos de formación para reciclar a los trabajadores «en todo lo que venga», como por ejemplo escombreras, explicó Alonso Roa, portavoz del colectivo.

Por su parte, la plataforma expuso uno de los principales problemas que tienen los trabajadores, que es que el 80% de ellos tiene 60 años o más, por lo que «es complicado buscarle trabajo porque dónde reubicas a esa gente», apuntó.

También «le hemos contado la realidad que tenemos, que después de un año ninguna administración se ha mojado por nosotros, hemos sido nosotros los que hemos buscado soluciones, los trabajadores son los que han tenido que ir con sus curriculum mano en mano», señaló Roa, además de la «nula implicación» de Endesa con ellos, «aquí en el Bierzo no hay nada, se nos ha dejado tirados» y le hemos dicho la realidad que hay, que Endesa no se ha implicado para nada. Aquí en el Bierzo no hay nada, se nos ha dejado tirados», lamentó.

Con todo ello, se han comprometido «a hablar» y entre todos «intentar buscar una solución». De momento, «es la primera vez después de un año que tenemos algo», aseguró el portavoz de la plataforma, satisfecho con el resultado de la reunión con la ministra.