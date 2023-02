La 15 Ciberbotillada entrega sus premios

El blog «Plumilla berciano», obra del periodista y bloguero Juanma G. Colinas, ha celebrado durante todo este pasado fin de semana los actos de entrega de premios de la 15 Ciberbotillada. El evento central tuvo lugar este sábado, 4 de febrero, en el marco de una botillada de entrega de galardones, aunque hubo varios actos paralelos, desde el viernes hasta ayer domingo. González Colinas ha vuelto a regalar 10 botillos del Bierzo a sus lectores, por 15 año consecutivo, con el apoyo del Consejo Regulador de la IGP Botillo del Bierzo.

Ocho de los diez galardones de la 15 Ciberbotillada, concurso que se desarrolló en el blog desde el 24 de diciembre de 2022 hasta el 11 de enero de 2023, han sido recogidos físicamente en la comida de entrega de premios, celebrada en La Moncloa de San Lázaro, de Cacabelos. Los dueños de los embutidos procedían principalmente de Madrid y Galicia. Los otros dos premiados, de Barcelona y Madrid, como no han podido asistir, recibirán su botillo próximamente en su domicilio. Pero no fueron los únicos botillos que se entregaron, puesto que tres galardonados en la 14 edición, prefirieron que sus premios no llegasen directamente a sus casas y esperar a recogerlos en el Bierzo, durante esta celebración. Por tanto, en total, se han entregado 11 piezas del embutido rey.

Los ganadores de esta 15 edición de la «Ciberbotilada» estuvieron acompañados también por algunos de los lectores de la bitácora, que decidieron compartir comida de entrega de premios con los galardonados. A los agraciados que acudieron al Bierzo para recoger su recompensa y probar el botillo cocinado en su cuna -mientras aprovecharon para hacer una visita turística a la comarca-, se sumaron otras personas, hasta completar la cifra de, aproximadamente, 120 asistentes.

Premiados

Cabe recordar que Javi de Blas, residente en Madrid, había resultado el primer agraciado de este concurso, por ser el usuario que realizó el primer comentario, ya que, como todos los años, hay un botillo reservado para el lector o lectora más rápido.

Los 9 restantes se sortearon de entre una selección de los 25 comentarios más creativos, de entre más de 100. Los afortunados en esta edición fueron: Marta Mancebo, Gonzalo Fernández, María Jesús Valcarce, Ángel Álvarez, Javier Reiriz

Carla Eva Peña y Antonio López. Además de Rogelio Vázquez y

María Ozaeta, que no pudieron participar en el evento y recibirán el premio en su casa. A estos se sumaron tres ganadores de la 14 edición, Marcos Castro, Juan Jándula y Sergio López, que quisieron asistir a la 15 edición para obtener su botillo.