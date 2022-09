El CEIP de Toral de los Vados participa en el proyecto internacional Erasmus KA210

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Toral de los Vados será uno de los 22 centros de educación de todo el país, y el único en toda Castilla y León, en desarrollar el proyecto Erasmus KA210 que aumentará la capacidad del colegio para ofrecer una educación de alta calidad y reforzará el estatus del profesorado.

Así el centro educativo recibirá esta semana, del 12 al 16 de septiembre, a una docena de profesores europeos con el objetivo de desarrollar el proyecto Erasmus KA21O (Asociaciones a pequeña escala) denominado 'Model TEachers 3.0' cofinanciado por la Unión Europea. La actividad 1 del proyecto se denominará 'Ddigital vs traditional board and coursebook method'.

La iniciativa se va a desarrollar en conjunto con otros 3 centros europeos: Suleyman Túrkmani Primary school (Kirsehir – Tuquia), Agrupamente escolas Rio tinto nº 3 (Portugal) y Scoala Gimnaziala 'Mihai Viteazul' (Braila – Rumania).

El objetivo principal del proyecto es aumentar la capacidad de cada escuela para ofrecer una educación de alta calidad. Para ello se pretende reforzar el estatus del profesorado dentro y fuera de las escuelas participantes.

Una vez finalizada la actividad 1 en España, el resto de las actividades se harán una en cada país, desplazándonos del mismo modo cuatro profesores de cada centro, al colegio anfitrión.

En enero 2023 se desarrollará la actividad 2 en Portugal cuyo eje principal es «Miniproject vs traditional board and coursebook method». En mayo 2023 se desarrollará la actividad 3 en Rumania cuyo eje principal es «learning outside school vs traditional board and coursebook method'. En octubre 2023 se realizarla la última actividad del proyecto en Turquía denominada 'Model teachers of the future.

Conocer El Bierzo

Además del proyecto meramente académico en el colegio, por las tardes el centro desarrollará un programa de actividades culturales para que conozcan nuestra comarca desde nuestra localidad Toral de los Vados, hasta nuestro gran patrimonio de la Humanidad Las Médulas y otras zonas de gran interés turístico.

Desde el CEIP de Toral de los Vados se muestran «muy lusionados con este proyecto ya que el intercambio de experiencias entre centros y docentes siempre resulta muy beneficioso para el alumnado, que son los verdaderamente importante en el proceso educativo».