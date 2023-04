Castropodame pide una solución al «grave problema» originado en el Ayuntamiento por la falta de secretario

Elbierzonoticias Ponferrada Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Castropodame está pasando por una situación «anómala» que afecta al funcionamiento administrativo del Consistorio. Y es que al no contar con un secretario, no puede hacer frente a los pagos pendientes con los proveedores ni abonar las nóminas a los trabajadores municipales, «no porque no haya medios económicos para hacerlo, sino porque no hay medios administrativos que permitan hacerlo».

Sin este funcionario, el Ayuntamiento tampoco puede atender el requerimiento de la Junta Electoral de Ponferrada, que pide los datos del funcionario secretario para proceder a la tramitación de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral del 28 de mayo. A su vez, no se pueden celebrar las sesiones de la Junta de Gobierno ni el pleno que debe designar a los integrantes de las mesas electorales para los comicios del 28M. De este modo, el equipo de Gobierno, «principales interesados en que se solvente lo antes posible esta falta de funcionario», ya ha solicitado ayuda a las instituciones supramunicipales «para que pongan solución al problema». Así, han acudido a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y a los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de León, que tiene delegadas sus competencias en los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) del Consejo Comarcal del Bierzo, «entidad que también es sabedora de la situación y a la que, igualmente, se le ha pedido una solución». «En ninguna de las instituciones señaladas se nos ha proporcionado ningún recurso para solucionar el problema, si bien consideramos que están facultados para hacerlo», apuntaron desde el Gobierno municipal, que advierte que tomará «medidas más contundentes» si no se encuentra una solución «inminente» a este «grave problema».