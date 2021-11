Casado asegura que las inversiones para los aceleradores lineales estaban ya contempladas en partidas «generales» La consejera de Sanidad asegura que no se incluyeron porque se entendía que no podría ejecutarse al completo en 2022

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró este jueves que las partidas para los aceleradores lineales de las áreas de salud de Ávila, Palencia, Segovia y El Bierzo (León) ya estaban contempladas en partidas «generales» del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Verónica Casado aseguró que los fondos para estas infraestructuras dedicadas al tratamiento del cáncer ya figuraba en las cuentas para poder utilizarlas. De esta forma, garantizó que habrá inversión «porque está en las partidas generales».

El acelerador del Bierzo

Al respecto, la titular de Sanidad sostuvo que no se había fijado previamente en las cuentas porque se entendía que no había tiempo suficiente en 2022 para ejecutarlas, por lo que no se consignaron de forma previa.

Precisamente, los grupos Popular y de Ciudadanos presentaron una serie de enmiendas a los presupuestos de la Comunidad con partidas de 2,5 millones para el de Ávila, así como uno para los de Palencia, Segovia y El Bierzo (León).