La Casa de las Culturas de Bembibre expone el 'Breviario del harén' de Casimiro Martinferre

La Casa de las Culturas del municipio berciano de Bembibre acogerá este sábado el acto de inauguración de la exposición 'Breviario del harén', una muestra de las fotografías que ilustran el libro homónimo del leonés Casimiro Martinferre. A las 18.00 horas, el fotógrafo y escritor dirigirá una visita guiada por las distintas imágenes que componen la muestra, que podrá verse en la capital del Bierzo Alto hasta el 27 de mayo.

En las páginas de esta novela, Martinferre da vida, como un «diosecillo de hojalata», a un harén de danzarinas y a otros hilarantes personajes a los que dota de una biografía particular a partir de la imagen que aparece bajo la luz roja de la bombilla de la sala de revelado. Las fotografías, positivadas en gelatina de plata sobre papel baritado no plastificado, técnicamente son rayogramas, un método inventado por Man Ray en 1922 que implica que no hay negativo que llevar a la ampliadora.

Con una trayectoria de más de 40 años detrás del objetivo, Martinferre combina desde hace años la fotografía con la escritura. El artista es autor de los libros 'Ancares y Burbia', 'Manuscrito de los brujos', 'Territorio', 'Flores para mi funeral' y este 'Breviario del harén', en el que asegura ofrecer las claves para «fundar un beaterio del vicio».