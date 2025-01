Cáritas pone en marcha en Bembibre el sistema de tarjetas monedero

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 27 de enero 2025, 11:11 Comenta Compartir

Cáritas Diocesana de Astorga ha puesta en marcha en la UPA de Bembibre el nuevo modelo de seguridad alimentaria que está implantando con el fin de salvaguardar la privacidad y la autonomía de los usuarios de este servicio, así como garantizar el derecho a la alimentación de las familias. Así en este 2025 ha comenzado la entrega de tarjetas monedero con las que las familias pueden realizar sus compras de alimentación directamente en los supermercados.

Las tarjetas se entregarán a los usuarios mensualmente, después de que se haya realizado un diagnóstico de la situación social en la que se encuentran. De cada una se hará un seguimiento individualizado, según informan desde Cáritas Diocesana de Astorga.

Las tarjetas irán sustituyendo a la entrega de alimentos en especie, ya que con el modelo tradicional las familias tienen que adaptar su alimentación a los productos disponibles, no se pueden diseñar los menús familiares en función de necesidades de salud, alergias alimentarias, etc., y no se facilita la autonomía personal en la gestión del dinero.

En estos momentos están activas 23 tarjetas en Cáritas de la UPA de Bembibre, con las que las familias pueden adquirir los alimentos en los supermercados del Grupo Eroski.

De 25 a 105 euros al mes

La cuantía con la que se recarga cada tarjeta al mes varía en función del caso o la previsión económica, pero los baremos de los que se parte son tarjetas individuales (25 euros/mes); de dos miembros (45 euros/mes); de tres miembros (65 euros/mes); de cuatro miembros (85 euros/mes); de cinco miembros o más (105 euros/mes).

Las familias firman la recarga mensual con el fin de que Cáritas Diocesana de Astorga pueda realizar el seguimiento, de tal modo que a medida que realicen las compras deben entrearlos tickets para su revisión y custodia.

En la comisión de estudio de las tarjetas se decide la retirada o continuidad de las tarjetas entregadas.

