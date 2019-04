Canedo asegura que el Ayuntamiento no ha devuelto a su empresa el aval de las obras de El Foyo Adolfo Canedo, en una imagen de archivo. / CÉSAR SÁNCHEZ El candidato del PP a la Alcaldía renunció a recurrir ante el Supremo, por lo que la sentencia que no reconoce el «quebranto» en forma de intereses y daños ya es firme ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 1 abril 2019, 19:59

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Cacabelos, Adolfo Canedo, ha salido este lunes al paso de las «informaciones torticeras y manipuladas difundidas por el Ayuntamiento» según las cuales el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León habría desestimado el recurso de apelación presentado por una empresa de su propiedad, El Foyo Cacabelos SL, para cobrar del Consistorio hasta 61.524,55 euros en concepto de daños y perjuicios por el retraso en el pago del aval por unas obras que se remontan al año 2005. Canedo acusa al Ejecutivo municipal de incumplir el mandato judical al no haber abonado todavía al aval.

El aval bancario presentado en su día como garantía asciende a 521.000 euros, según explica Canedo, al relatar que la Junta de Gobierno Local presidida por el socialista José Manuel Sánchez denegó su devolución en el año 2009, lo que en su día motivó su recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de León. En 2016, según la versión del popular, el Contencioso estimó parcialmente su demanda al resolver la inmediata devolución del aval pero no la pretensión de cobrar más de 61.000 euros por «intereses, daños, costas y perjuicios» ocasionados a la empresa por la retención de ese activo durante más de 11 años.

Canedo, que fue alcalde de Cacabelos entre 2011 y 2015, aclara que durante ese período no tomó «ninguna decisión, ni ningún acuerdo relativo a la devolución de este aval por razones que entenderá ciudadano». Fue tiempo después cuando recurre al TSJ, que se pronuncia en idénticos términos al reconocer la devolución del aval pero no reconoce el «quebranto sufrido en estos años». Tras renunciar a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, la sentencia ya es firme, reconoce el candidato popular, quien no obstante afirma que el Ayuntamiento todavía no ha cumplido lo dictado por los tribunales: «A día de hoy el aval no se le ha devuelto a mi empresa El Foyo SL».