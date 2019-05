El candidato de CB en Priaranza se abre a negociar con PP y PSOE para romper el empate técnico y decidir la Alcaldía Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo. David Pacios mantendrá un primer contacto en la tarde de este miércoles con el candidato 'popular' y alcalde en funciones, José Manuel Blanco, y está abierto a reunirse con los socialistas / La condición: deberán asumir las propuestas de su programa electoral para evitar que sea una moneda al aire la que decida quién llevará las riendas del Ayuntamiento durante los próximos cuatro años CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 29 mayo 2019, 13:52

O pacto o moneda al aire. No queda otra. El candidato de Coalición por el Bierzo (CB), David Pacios, tiene en su mano la llave para inclinar la balanza del lado del PP o del PSOE y decidir quien llevará finalmente las riendas del Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo en los próximos cuatro años o,si finalmente no hay acuerdo, dejar que sea una moneda al aire la que tenga la última palabra para resolver el empate técnico logrado en las urnas por el PSOE y PP con 198 votos y 3 concejales.

Aunque inicialmente aseguró que no pactaría con ninguno, este miércoles el candidato bercianista reconoció que, aunque no ha tomado ninguna decisión, sí que ha decidido dar un paso adelante y ha confirmado a elbierzonoticias su disposición a abrir la negociación con ambos candidatos para intentar acercar posturas y establecer líneas de acción que deben pasar necesariamente porque asuman «todas y al cien por cien» las propuestas que CB llevó en su programa electoral.

«Todavía no he tomado ninguna decisión, sigo pensando lo mismo y todavía no me reunido con ninguno de los dos candidatos pero, en principio, quiero escucharles», indicó Pacios. En este sentido, el edil de CB anunció que mantendrá un primer contacto esta misma tarde con el alcalde en funciones y candidato del PP, José Manuel Blanco.

Para David Pacios resulta fundamental que cualquier de los dos candidatos se comprometan y «tengan ganas de trabajar por el municipio, cosa que no han hecho, ni el actual alcalde durante los últimos 16 años, ni el candidato del PSOE que nunca ha tenido la más mínima intención de hacer algo por eso quiero ver cuál ha sido el motivo de presentarse y qué pretende hacer y al actual alcalde ver las intenciones que tiene», explicó. El bercianista reconoce que «me cuesta creer que algo vaya a cambiar» por lo que tiene claro que «o mucho cambian las cosas o mi postura va a seguir siendo la misma», señaló.

El candidato de CB pedirá tanto al PP como al PSE que asuma la propuestas que defienden los bercianistas en su programa y entre las que figuran la aprobación de las normas urbanísticas del municipio «que llevan paralizadas los últimos 16 años», el impulso al proceso de concentración parcelaria, la puesta en valor del Camino de Invierno y del castillo de Cornatel y crear una bolsa de viviendas de venta y alquiler para evitar la despoblación, entre otras. «Hay muchas medidas y muchas ideas que tenemos que llevar a la práctica si queremos que el municipio recupere un poco lo perdido», concluyó.