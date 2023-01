IU Cacabelos urge al portavoz del PP que convoque el pleno para la elección de alcalde

Izquierda Unida en Cacabelos urgió este lunes al portavoz del PP, Adolfo Canedo, que convoque «cuanto antes» el pleno para la elección del alcalde o alcaldesa, ya que «la situación es muy preocupante teniendo en cuenta que los trabajadores municipales no pueden cobrar, al igual que los proveedores, y no se puede contratar profesionales para jardines y las actividades de baloncesto, gimnasia y memoria, entre otras cosas. Además los planes provinciales, cuyo plazo de presentación finaliza el 8 de febrero, también están en riesgo», apuntaron.

La formación negó las afirmaciones de Canedo «de que lo hace por imperativo legal, ya que, si no hubiera querido, podría haber renunciado y que lo hiciera el siguiente en edad». A su vez aseguran que no es necesario que tengan que pasar dos días sobre la convocatoria del pleno, puesto que «se puede realizar urgente extraordinario y no hace falta esperar ese plazo, así sucedió cuando tomo posesión la última concejala del Partido Popular. Y ahora también es una situación de urgencia y extraordinaria porque sus efecto sobre Cacabelos pueden ser desastrosos».

Los dos concejales de IU mostraron su agradecimiento a los trabajadores municipales y, aunque consideran que la «grave situación» que atraviesa el Ayuntamiento del PSOE la ha causado el PSOE por la decisión que tomó su último alcalde, «ahora también es cómplice el portavoz del PP dilatando los plazos y generando más problemas e incertidumbres».

De este modo, los ediles de Izquierda Unida aseguran que siguen trabajando en el Consistorio, reuniéndose con vecinos «que sufren este problema, como con las madres y los padres de la actividad de baloncesto, y con proveedores a los que se les debe dinero, y realizando el trabajo diario que podemos realizar».

Por todo ello, piden al portavoz del PP que no demore esa convocatoria «porque está siendo tan o más culpable que el PSOE. Y decir que nos sorprende que se arremeta contra una persona que todavía no es concejal y no se diga nada del anterior alcalde del PSOE que ha sido el inicio de este gran problema».