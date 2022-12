Cacabelos celebra el primer pleno para volver a recuperar la normalidad, con la renuncia de los ediles del PSOE

El Ayuntamiento de Cacabelos celebró este miércoles un pleno extraordinario y urgente, el último convocado por Junior Rodríguez como alcalde, para la toma de conocimiento de la Corporación de las renuncias de los cuatro concejales del PSOE, entre ellos el propio regidor, y la toma de posesión de María Elvira Fernández como concejala del PP en sustitución de José Manuel Cela.

De este modo, las dimisiones de Inés Díaz, Mari Lina Mauriz, Cristina García y Rodríguez dejan por el momento sin representación al Partido Socialista en el tercer ayuntamiento de la comarca berciana.

A su vez, se dio a conocer el nombre de las tres siguientes personas en la lista socialista que pasarán a formar parte del Ayuntamiento de la villa del Cúa: Irene González, Manuel Ángel Sarmiento y Tania García. Para la cuarta persona se da la casualidad de que los dos últimos en la lista presentaron esta misma mañana su renuncia, por lo que se ha agotado la lista de titulares. De este modo, a través de una enmienda, hacen un llamamiento a los suplentes para que manifiesten su voluntad o no de ocupar el cargo de concejal. De no ocuparse dicho cargo, el PSOE podrá nombrar a cualquier persona mayor de 18 años.

Una vez realizado este trámite, la secretaria municipal será la encargada de tramitar las credenciales de los nuevos ediles socialistas ante la Junta Electoral Central. Cuando el órgano electoral expida esos documentos, la funcionaria habilitada deberá convocar un segundo pleno extraordinario para la toma de posesión de los representantes socialistas, lo que dejaría completada la Corporación. A partir de entonces, la secretaria debe convocar un tercer pleno extraordinario, ya con la participación de los representantes políticos al completo, para escoger un nuevo alcalde.

Rodríguez se siente «libre»

El hasta hoy alcalde de Cacabelos aseguró sentirse «libre» tras la celebración del pleno y hacerse oficial su dimisión, aunque no quiso entrar en más detalles por el momento, señalando que «lo hablaré en su debido tiempo». Rodríguez apuntó que la situación era «imposible» y que la pasada semana convocó un pleno urgente «que igual hubiera evitado el de hoy, pero como no se presentó ningún concejal quizá fue la gota que colmó el vaso que estaba a punto de rebosar».

También añadió que no abandonará las siglas del PSOE, «será siempre mi partido, otra cosa es que no siempre pueda estar de acuerdo con la comarcal o con la provincial» y apuntó que al partido «le salvé el culo en el peor momento que tuvo en Cacabelos y lo hice porque estaba convencido de ello, no me arrepiento para nada de haber ocupado el sillón de alcalde».

Por último, agradeció a sus compañeros por «todo el trabajo que han dado por nada», ya que ninguno de ellos estaba cobrando un sueldo en el Ayuntamiento, y también a los ciudadanos por todo su apoyo. «Para mí ha sido un orgullo ser alcalde del pueblo donde he nacido y donde me he criado y del cual estaré siempre orgulloso y esto pasará a formar parte de un capítulo importante de mi vida. Puede que sea un hasta pronto o no, el tiempo lo dirá», concluyó.

«Irresponsabilidad absoluta»

Por otra parte, la concejala y portavoz de Socialistas por Cacabelos (SxC), Maika González, consideró que las dimisiones del alcalde y de la teniente de alcalde son «una irresponsabilidad absoluta», dejando «contra las cuerdas» al municipio.

«Si han hecho esto por capricho o como manera de castigar a alguien, no son conscientes de las consecuencias que esto va a traer para el municipio y los vecinos», que según González, lleva tres años con «un desgobierno total».

A su vez, la portavoz de SxC indicó que por parte de su formación han intentado dialogar siempre con el equipo de Gobierno, incluso llegando a pedirle al alcalde que no aceptara el puesto de trabajo fuera de Cacabelos para que se dedicara al Ayuntamiento cobrando un sueldo «y sus palabras fueron que ni por todo el oro del mundo». Además, cree que Junior Rodríguez «no ha urdido solo» toda esta situación, «no puedo decir nombres ni acusar a nadie pero evidentemente él no tiene la capacidad para desmontar a Gonzalo, creo que lo ha hecho aconsejado».

Por su parte, Gonzalo García, portavoz de IU y que recientemente fue cesado por el alcalde de todas sus responsabilidades en el gobierno municipal, se mostró satisfecho de poder empezar a corregir la situación en Cacabelos «con este pleno esperpéntico de una dimisión que esperemos que se solucione lo antes posible».