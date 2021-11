El Ayuntamiento de Borrenes se desmarca del Consorcio de Gestión Turística de Las Médulas

El Ayuntamiento de Borrenes rechazó en el pleno firmar el protocolo para la puesta en marcha del Consorcio 'Entidad para la Gestión Turística del Espacio Cultural de Las Médulas', que se concretará este viernes con el resto de integrantes. La propuesta fue tumbada con los 6 votos en contra del PP y el único voto a favor del portavoz del PSOE, Alberto Prada.

Durante su intervención, Prada ha pedido al resto de la corporación municipal que reconsiderasen su postura y votaran a favor de la firma del protocolo «por ser una iniciativa buena para el paraje de Las Médulas en general y para el municipio de Borrenes en particular».

«Después de 24 años desde que Las Médulas se declararon Patrimonio de la Humanidad seguimos teniendo un paraje que solo ofrece turismo sin más pero que, salvo para algunos casos, no reporta ningún tipo de beneficio económico. Por el contrario, la Entidad para la Gestión es la fórmula que permite la participación de todos y el reparto justo de los beneficios que dan Las Médulas, para que reviertan en todo el territorio que comprenden nuestros municipios, haciendo que se genere riqueza y que se cree empleo, de todo tipo, para cuidar de nuestros pueblos», ha argumentado el portavoz socialista. «Y, por supuesto, nadie va a perder la titularidad de sus bienes. Ni Borrenes ni Carucedo, ni Puente de Domingo Flórez, ni nadie, pero todo estará atendido y formará parte de la oferta turística del conjunto de Las Médulas», ha añadido.

Por otro lado, el portavoz del PSOE en Borrenes ha asegurado que «no firmar este protocolo y no pertenecer al Consorcio nos aislará de todos, porque la propia Junta ha manifestado que seguirá adelante con él, participemos nosotros o no, así que es una oportunidad de oro (y nunca mejor dicho) para que podamos avanzar, después de 24 años de olvido por parte de la Junta de Castilla y León, que gobierna desde hace 30 años su partido, el Partido Popular».

Por su parte, el secretario comarcal del PSOE y a la vez presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, valoró negativamente la decisión de Borrenes de desmarcarse de la firma del protocolo, porque «estamos ante una oportunidad única para el desarrollo del paraje, después de 24 años de ostracismo y dejadez, y el alcalde de Borrenes, como siempre, sólo mira para su ombligo, para sus propios intereses, sin tener en cuenta el beneficio de todo el territorio. Y no vale mentir a la ciudadanía diciendo que el motivo de no firmar el protocolo es porque no se quiere que Priaranza o el IEB formen parte del consorcio; eso son excusas de mal pagador. Debería salir a decir cuál es la verdad de sus intenciones».

«En los seis años que llevo de presidente del Consejo Comarcal n unca he visto ninguna propuesta por parte de ese municipio para el desarrollo del paraje, más allá de pedir hacer un aparcamiento en Orellán que sirva para que más y más gente vaya al Mirador y así hacer más y más rentable el negocio que supone la explotación de la Galería de Orellán; el resto siempre les ha importado un bledo. Es más, tienen el compromiso por parte de la Junta de hacerlo y, aun así, no les vale, nunca les es suficiente», apuntó.

Entiende el secretario comarcal del PSOE que «esta es una actitud que mantienen desde siempre y cuando algo no les interesa, se van», en alusión directa a la decisión (también adoptada en pleno con la aprobación del equipo de gobierno del Partido Popular) de dejar de pertenecer a la Fundación Las Médulas, «un abandono que no se puede hacer, sin más, y que deberían tener muy en cuenta, porque el Ayuntamiento de Borrenes adeuda, como mínimo, 15.000 euros a la Fundación, correspondiente a diversas cuotas y que deben liquidar antes de dejar de pertenecer a la misma. Están incumpliendo la ley y tendrán que hacer frente a esos pagos, incluso con su patrimonio personal, si llegara el caso».

«Ahora se ve bien claro quiénes apostamos por el futuro del paraje, por el futuro de Las Médulas, no sólo como Patrimonio de la Humanidad, sino como destino turístico de calidad para los visitantes, que haga compatible el uso del recurso y la vida diaria de los habitantes del entorno, y quiénes no tienen altura de miras y sólo quieren su propio beneficio, sin importarles para nada las repercusiones que eso pueda tener en los pueblos, en nuestros pueblos», remachó.

Álvarez Courel finaliza añadiendo que «hoy es un día agridulce para Las Médulas; por un lado felices, porque la mayoría hemos decidido adherirnos al protocolo que pondrá en marcha el Consorcio para gestionar Las Médulas; y por otro tristes, porque una parte importante de este patrimonio, de este paraje, no quiere progresar, no quiere mejorar, porque están muy a gusto con lo que ya tienen y con lo que les reporta, algo a lo que no quieren renunciar, sin importarles para nada el futuro de nuestra tierra».