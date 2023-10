Borrenes busca potenciar el turismo con un aparcamiento y un albergue

El Ayuntamiento de Borrenes pretende dar un impulso al turismo en el municipio. Y para ello llevará a cabo un aparcamiento e incluso prevé construir un albergue, aprovechando que el Camino de Invierno a Santiago pasa por el pueblo. «Estamos volcados en el turismo a pesar de las críticas», aseguró el alcalde, Eduardo Prada, quien explicó que lo que buscan es un «turismo organizado».

Para ello, el Consistorio ha adquirido varias parcelas, frente al Aula del Castaño y cerca de la plaza de la localidad, de unos 2.000 metros cuadrados para construir tanto el parking como el albergue.

Pero la primera de las actuaciones que se realizará es el aparcamiento, ya que en Borrenes «si viene un autobús no hay sitio». Así, la obra ya se ha licitado y adjudicado por 88.330 euros, con cargo a los Planes Provinciales de Cooperación Municipal de la Diputación de León correspondiente al año 2022, y solo falta que empiece la obra.

En cuanto al albergue, Eduardo Prada señaló que no hay ninguna iniciativa de este tipo en Borrenes y cree que «es necesario», ya que podría ser un punto de descanso dentro de la primera etapa del Camino de Invierno que sale desde Ponferrada y llega a Puente de Domingo Flórez.

Por el momento, esta propuesta no tiene consignación, aunque desde el Ayuntamiento estudiarán posibles subvenciones de administraciones superiores, como la Junta de Castilla y León «para no tardar demasiados años», añadió Prada.

De hecho, este albergue, junto con un punto de recarga eléctricas, bicicletas eléctricas y paneles solares, formaba parte del proyecto que Borrenes presentó a los fondos Next Generation y que finalmente no salió adelante. Aún así, el alcalde confía en que esta iniciativa sea una realidad dentro de no mucho tiempo.

Sin noticias de la Fundación Las Médulas

Por otro lado, Eduardo Prada aseguró que no ha tenido noticia alguna de la gerente de la Fundación Las Médulas, Marian Revuelta, que ya lleva un año en el cargo, desde la primera reunión para conocer los planes de gestión unificada para el paraje Patrimonio de la Humanidad.

En ese sentido, no sabe si ya existe un documento, porque «no hemos tenido ningún contacto ni nos ha mandado nada» y «como no estamos en la Fundación puede ser que no cuenten con nosotros».

Cabe recordar que Borrenes aprobó en pleno en el 2017 su salida de la Fundación Las Médulas por diferencias de criterios, sobre todo porque «estábamos en contra de que no se haga nada» en el paraje y de «ocurrencias» como la de los autobuses o «cobrar por pasar con el coche». «No hay una vertebración de la gestión del espacio, a ver si hacen un plan o no pero está tardando, desde la declaración de Patrimonio de la Humanidad en 1997 estamos así y no puede ser», lamentó Prada, que apostó por una gestión unificada «coherente».