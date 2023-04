Bierzo Ya valora la vía judicial tras el rechazo de la Junta a la declaración BIC para las torres y la chimeneas de la central de Compostilla

Bierzo Ya valora la vía judicial después de que la Junta haya rechazado el recurso de alzada que interpuso para preservar las torres de refrigeración y las chimeneas de la térmica de Compostilla II en Cubillos del Sil.

La resolución de la Viceconsejería de Acción Cultural de Cultura dictada este jueves agota la vía administrativa por lo que el colectivo ya ha avanzado que valorará recurrir a los juzgados «a la espera de la respuesta de el fiscal general de patrimonio el cual tiene en su poder toda la documentacion requerida por la Fiscalía de Medio Ambiente», explicaron.

Desde la Junta insisten en que no ponen en duda que los elementos de la central de Compostilla II no posean valores, sino que entienden que tras los trabajos de desmantelamiento acometidos en las instalaciones «no son suficientes para su declaración como Bien de Interés Cultural, por su falta de integridad y porque no serían el único ejemplo existente y singular, ya que existe otra central térmica protegida en toda su extensión como Bien de Interés Cultural y que permite conocer el pasado histórico e industrial de nuestra Comunidad, junto con otros Bienes de Interés Cultural», concluyen.