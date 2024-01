El Bierzo mira de frente al 2024 en busca de oportunidades

El Bierzo encara el 2024. Un año al que las principales instituciones de la comarca miran de frente y con la cabeza erguida pero sin bajar la guardia, con la confianza en que este año sea el año con mayúsculas que traiga nuevos e importantes proyectos generadores de riqueza y estabilidad para sus gentes.

Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo Olegario Ramón «Iniciaremos los trámites para construir la nueva sede»

La puesta en funcionamiento del parque micológico comarcal antes del comienzo de la próxima temporada de recogida de setas así como el inicio de los trámites para lograr la construcción de una nueva sede para el Consejo del Bierzo son los dos principales retos que la institución comarcal afrontará en 2024.

Su presidente, Olegario Ramón, considera que la sede «es de de suma importancia» teniendo en cuenta que actualmente el Consejo Comarcal ocupa varias plantas de un edificio compartido «y eso supone un problema para los usuarios y usuarias de los servicios, que tienen que deambular por las diferentes plantas sin saber muy bien a dónde dirigirse».

Por otro lado, otro de los asuntos que fija como prioritario el presidente del Consejo es conseguir que los servicios que presta, gracias a convenios suscritos con la Junta de Castilla y León, tengan una financiación adecuada. «Actualmente la financiación de servicios tan importantes como el Centro de Atención a Drogodependientes, Protección de la Infancia o Intervención Educativo es deficitaria y el Consejo Comarcal tiene que hacerse cargo con partidas que deberían destinarse a gastos de funcionamiento», señala.

En este sentido, Ramón avanza que su intención es solicitar en breve reuniones con los consejeros y consejeras competentes en cada una de las áreas para «trasladarles la necesidad de incrementar esas partidas para que se ajusten a la inversión real que necesitan los servicios para un correcto funcionamiento».,

Alcalde de Ponferrada Marco Morala «Pediremos para Ponferrada lo que en justicia se le debe»

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, habla de las posibilidades para la ciudad de cara al nuevo año subrayando la existencia de un contexto negativo desde el anticipo del cierre del sector energético que en otras zonas de Europa se ha ampliado desde el 2030 hasta el 2038.

Su primer propósito es ganar actividad y empleo. «En eso se ha basado el acuerdo del nuevo grupo municipal y estamos ya dando pasos en firme, esperando que podamos con el nuevo Gobierno de la Administración General del Estado avanzar lo mismo que estamos ya avanzando notablemente con la Junta de Castilla y León», explicó.

El segundo propósito es más de carácter personal para Morala. Dado que entiende que no se ha sido suficientemente incisivo a lo largo de los últimos años desde el Ayuntamiento, su compromiso pasa por «ser absolutamente reivindicativo con todas las administraciones, con independencia del color político que tengan, porque se trata de defender Ponferrada y las necesidades, problemas y expectativas de sus personas, de unos ciudadanos que no tienen que ser castigados por querer vivir en un sitio que no cobra a precio de oro el apoyo parlamentario al Gobierno».

En tercer lugar, el primer edil ponferradino pretende en 2024 avanzar en las infraestructuras municipales necesarias para poner la ciudad al día. Y el compromiso para el nuevo año es «empezar a corregir a través de los presupuestos municipales las asimetrías que hemos venido denunciando en los años anteriores, que han representado el abandono de algunos barrios y pueblos de Ponferrada». Una intención que se concreta en «un crecimiento más armónico y equilibrado del conjunto del municipio, en sus obras y en sus servicios».

Son tres grandes propósitos en los que se insertará la actividad cotidiana de Ponferrada en el nuevo año. «Tres grandes formas de actuar que darán impulso al primer año completo del mandato de este equipo de gobierno y que se resumen en pedir para Ponferrada lo que en justicia a Ponferrada se le debe y los ponferradinos necesitan por derecho propio, no menor que los de otros españoles».

Presidente de la SD Ponferradina José Fernández Nieto «Pelearemos por darle a la afición las alegrías que merece»

La Sociedad Deportiva Ponferrada encara el nuevo año con el objetivo de seguir profundizando en el trabajo de los últimos meses. Asimismo, avanza que peleará al máximo por darle a la afición blanquiazul las alegrías que se merece.

El presidente del club, José Fernández Nieto 'Silvano', es consciente de que, sin duda, «es un reto difícil, pero asegura que «estamos esforzándonos unidos para conseguirlo».

Además, para lograrlo la SD Ponferradina cuenta con el espectacular respaldo que una vez más le ha dado su gente. Una afición entregada a los colores de un club que es el símbolo de toda la comarca.

«En la pasada temporada superamos el récord histórico de abonados del club y en esta, a pesar del descenso, estamos a punto de igualar esas cifras», explicó su presidente. «Esta es nuestra mayor motivación para seguir trabajando», remarcó.

Responsable de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo Pilar Fernández «Continuaremos mejorando la dotación de profesionales»

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) se planteará como reto fundamental para el nuevo año conseguir retener el talento que garantice la autosuficiencia como entidad proveedora de salud a la comunidad. «En el área sanitaria del Bierzo debemos comenzar por la necesidad continuada de mejorar la dotación de profesionales a través de la cobertura ágil de plazas y la constante revisión de necesidades, a través de los distintos procedimientos de empleo público así como fórmulas innovadoras de captación y contratación de profesionales que sean capaces de atraer personal a nuestra área», explicó la gerente. Entiende que una segunda fórmula de captación de talento debe incluir la inversión tecnológica que haga atractivos y motivadores los centros a los profesionales para desarrollar su trabajo en ellos.

Para la Gasbi 2024 debe ser un año de fuertes inversiones, que incluyan el inicio del proyecto de construcción del centro de salud de Ponferrada I, el nuevo servicio de Rehabilitación y la finalización del área de Hemodiálisis. «2024 será sin lugar a duda el año de inicio del proyecto de obra de la unidad satélite de radioterapia del Bierzo, así como el comienzo de la remodelación del área de consultas externas del hospital», avanzó Pilar Fernández. Además, en el primer trimestre del año se inaugurará la nueva área de Urgencias del centro de salud Ponferrada II.

La Gasbi también trabaja con el Ayuntamiento de Ponferrada y la Gerencia Regional de Salud para el estudio de la posible ampliación del área de aparcamiento del hospital que permita mejorar la accesibilidad de todos sus usuarios.

En el área asistencial, en 2024 se pondrán en marcha cinco nuevas consultas en cuidados de enfermería y fisioterapia (unidad funcional de heridas crónicas, unidad de terapia anticoagulante, unidad de fisioterapia respiratoria, consulta de accesos vasculares y consulta de diálisis vascular). Dentro del área de salud, dos servicios hospitalarios, psiquiatría y salud mental y neumología y un centro de salud, Ponferrada I, han sido propuestos para el pilotaje en el área del proyecto Sacyl Excelente, como equipos comprometidos con la mejora continua y la excelencia en la atención al paciente.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo reforzará su compromiso con la formación y la docencia marcándose como reto incrementar la capacidad innovadora y docente del área. «Para el año 2024 hemos planteado de nuevo incrementar la oferta docente de nuestra área, solicitando la acreditación de otras tres nuevas unidades docentes, Anestesiología, Urología y Aparato Digestivo y esperamos sobrepasar un año más el número de residentes en formación», señaló la gerente.

«No cabe duda de que 2024 y los siguientes años serán para El Bierzo un periodo de camino hacia la excelencia en la mejora de la calidad en todos los niveles asistenciales», remarcó.

Directora general de la Fundación Ciudad de la Energía Yasodhara López «Validaremos tecnologías de almacenamiento de energía e hidrógeno verde»

El 2024 se plantea como una continuidad para la Fundación Ciudad de la Energía en la que seguirá avanzando. Así, Ciuden mantendrá su empeño en impulsar la transición energética hacia la descarbonización entorno a sus áreas de competencia: la tecnológica, la cultural y patrimonial, la de transición justa y la formativa. «Asumimos el reto de superarnos porque aún tenemos alguna nueva iniciativa que verá la luz, para continuar aportando valor en aquellos territorios en los que tenemos presencia y para abrir nuevas ventanas de oportunidad», señaló Yasodhara López.

Asimismo para la Fundación seguirá siendo clave la colaboración con entidades, tanto públicas como privadas, para el desarrollo y la puesta en marcha de iniciativas que potencien la competitividad del tejido empresarial, que sirvan como proyectos tractores del territorio, que promuevan beneficios para la ciudadanía y potencien los valores de la sociedad en pro de una transición ecológica, energética y justa.

Alineada con la Hoja de Ruta del Hidrógeno, la Estrategia de Almacenamiento Energético y tomando como base el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ciuden pondrá especial empeño en la validación y demostración de tecnologías de almacenamiento de energía e hidrógeno verde; continuará el despliegue de una intensa actividad en programas de formación ocupacional, así como en la producción de planta y la educación ambiental.

«Por supuesto, se continuará impulsando la preservación del patrimonio industrial, un factor único y diferenciador, que constituye un revulsivo turístico, paisajístico, social cultural y económico», remarcó su directora general. También como viene haciendo desde hace tiempo Ciuden, junto con el Instituto para la Transición Justa (ITJ), continuará con su papel dinamizador en el ámbito de la transición justa.

Una labor en la que se volcará «trabajando directamente sobre los territorios con un equipo próximo, apoyando proyectos e impulsando las zonas españolas en transición». Y ahora también ampliará sus territorios de trabajo junto con los Centros de Innovación Territorial (CITs) para intentar ayudar en la importante labor de reto demográfico. Y, como siempre, «seguirá prestando apoyo a todas las iniciativas que se acerquen a nosotros y a las que podamos ser de ayuda», subrayó López.

«Sabemos que afrontamos retos ambiciosos, pero también tenemos la fuerza y el apoyo para poder llevarlos a cabo. Con esas metas y esa ilusión iniciamos un nuevo año que confiamos sea igual o mejor que el pasado», concluyó.

Presidente de la DO Bierzo Adelino Pérez «Sacaremos al mercado los Vinos de Viña Clasificada»

Los vinos de calidad del Bierzo tienen por delante 365 días más para reforzar su promoción en los mercados más importantes incluso ampliando su participación en ferias internacionales y manteniendo su presencia en los certámenes nacionales «porque vemos que están funcionando muy bien», apuntó el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez.

Se trata, en definitiva, de «comunicar Bierzo» haciendo hincapié en el importante y singular valor del viñedo viejo, la joya de la corona del sello de calidad de los caldos bercianos «porque al final es algo que está consiguiendo que los mercados nos conozcan», apuntó Pérez.

Desde la DO se plantean también organizar en 2024 algún evento destacado en el que se ponga de relieve la nueva clasificación de sus vinos teniendo en cuenta que este año a los Vinos de Villa y de Paraje que se han promocionado ya en la última campaña, se unirán los Vinos de Viña Clasificada y que a juicio de su presidente «nos darán un plus y un interés en los mercados nacionales e internacionales».

Todo ello sin olvidarse de buscar los mecanismos y apoyos necesarios que permitan hacer frente a una de sus principales preocupaciones: lograr la protección que el campo berciano necesita de las administraciones contra la proliferación masiva de macroparques eólicos y fotovoltáicos que asedian a la comarca y que están convencidos de que «afectarán al viñedo y no van a crear riqueza en El Bierzo».

Vicerrectora del Campus de la ULE en El Bierzo Pilar Marqués «La finalización del Colegio Mayor será el proyecto estrella»

El Campus de la Universidad de León en El Bierzo afrontará en el nuevo años «desafíos inminentes con determinación y compromiso». Así perseverará en el empeño por establecer la Facultad de Medicina, «un logro que beneficiará tanto a la ULE como al desarrollo del territorio», reconoce la vicerrectora, Pilar Marqués.

En cuanto a infraestructuras, el Campus pondrá en marcha proyectos ambiciosos que fortalecerán su posición como centro educativo de vanguardia. Actualmente, están en marcha la construcción de una policlínica y la implementación de una avanzada aula de simulación para ciencias de la salud. El Bierzo FabLab promoverá prototipados desarrollados por las ingenierías, y como proyecto estrella: la finalización del Colegio Mayor Universitario La Tebaida.

«El Campus de Ponferrada destaca por su capacidad para adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del ámbito académico, con un enfoque en infraestructuras modernas y sostenibles, así como un énfasis en la comunicación efectiva y la inclusión», aseveró Marqués. «Se erige como un modelo inigualable de crecimiento y excelencia académica», subrayó.

Es por ello que de cara a 2024 su vicerrectora adelanta que «seguiremos trabajando arduamente como motor de cambio y desarrollo para El Bierzo, invitando a todos a ser parte activa de nuestra historia», convencida de que «juntos, transformaremos los desafíos en oportunidades para el crecimiento y la excelencia, escribiendo la historia de un Campus de Ponferrada vibrante y exitoso».

Director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores Pablo Linares «Este año debe ser el de la modernización de los regadíos»

Para la Asociación Berciana de Agricultores el 2024 es sí o sí el año de la modernización de los regadíos del Canal Bajo del Bierzo. Un proyecto marcado en rojo en el calendario que lleva acariciando durante años sin que todavía haya llegado a materializarse para dar al campo berciano el empuje presente y futuro que necesita.

«Este 2024 tenemos que ver que es el año en el que se inician esas obras de la modernización de los regadíos del Canal Bajo del Bierzo que es la principal arteria de riego de esta comarca y la que más superficie regable tiene», explica el director técnico de la ABA, Pablo Linares.

Los productores entienden que ya no hay más posibilidades de retraso para una obra absolutamente necesaria, «porque si nos retrasamos más ya no vamos a llegar a la fecha en la que los políticos han dicho que tendría que estar terminada para el último trimestre de 2026 de cara a recibir fondos europeos», apuntó Linares. «No hay posiblidad de más retrasos y tiene que ser el año en el que se inicien esas obras y se avance en ellas porque sino las cosas se ponen bastante difíciles», remarcó.

El retraso que acumula la ejecución de la modernización de los regadíos del Canal Bajo el Bierzo también lastra al campo berciano en un tema importante como el de la incorporación de nuevos agricultores al sector, tanto jóvenes como de personas de otros sectores que se decanten por el campo como alternativa al desempleo.

«Para que vean que el sector agrícola es una opción económica y laboral en El Bierzo hay que ofrecer una serie de facilidades a la hora de trabajar, que sepas que no vas a tener que estar todo un día para regar una finca, porque se va el agua, porque no llega o porque te la corta el vecino, sino que lo tienes con tu riego a presión y puedes automatizar, optimizar la finca y vas a tener mejores rendimientos y mejor calidad de producto incluso a un menor coste y con menos trabajo», señaló el director técnico de la ABA. «Es fundamental de cara a un futuro, poder mantener competitividad es ahora crucial».