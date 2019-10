Bierzo Aire Limpio pide una reunión a la ministra Teresa Ribera durante su visita a Ponferrada Embalse de Bárcena. Los ecologistas solicitan a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica que visite la sequía del embalse de Bárcena y revise la concesión de agua a Forestalia ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 9 octubre 2019, 15:12

«Saludamos muy cordialmente la noticia de su visita a Ponferrada el próximo martes 15 de octubre y le solicitamos una imprescindible reunión de trabajo», escribe Bierzo Aire Limpio en una carta remitida este miércoles a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Sería inconcebible que venga usted al Bierzo e ignore al movimiento ecologista del que usted misma forma parte», señalan.

En su misiva, la ONG ecologista berciana expone a la ministra Ribera cuatro preocupaciones: «La amenaza de la incineradora de neumáticos promovida por Cementos Cosmos en Toral; la incineradora especulativa de falsa biomasa promovida por Forestalia en Cubillos y el uso temerario del agua del embalse de Bárcena autorizado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que depende directamente de su ministerio; y la plaga de los incendios forestales que arrasan la comarca».

En este sentido recuerda que «más de 12.000 firmas han expresado su rechazo a la incineración de neumáticos, que no es sana ni sostenible, y destruye trabajo y riqueza». Por ello le piden que diga con nosotros, alto y claro, como se ha dicho en la Cumbre de París y en el Parlamento de Bruselas: No a la Incineración».

«La planta promovida por Forestalia en Cubillos del Sil -prosigue la carta- es un proyecto abrazado con entusiasmo por el PP, especulativo (con dudosos avales de dinero público, recurridos), que rechazamos por inviable e insostenible, no hay biomasa forestal para alimentar el monstruo que se pretende; además de contaminador y, sobre todo, por ser un peligro para el agua potable del Bierzo».

Visita al embalse de Bárcena

Por otro lado, la asociación ecologista invita a la ministra a visitar el embalse de Bárcena el próximo día 15 y comprobar por sí misma «que la captación privada de agua, del agua potable que beben más de cien mil bercianos, es una irresponsabilidad en tiempos de desertización y sequía que interpela directamente a su ministerio, pues la Confederación Hidrográfica Miño-Sil depende directamente de usted. Le pedimos públicamente que revise la decisión de su ministerio, antes de que la corrijan los tribunales».

Para Bierzo Aire Limpio otra prioridad es el abandono de los bosques y montes del Bierzo «tras años de política forestal popular basada en la eucaliptización y el negocio de la extinción. No hay en El Bierzo ninguna planificación forestal ni prevención de incendios, que han vuelto a devorar nuestro bosque la semana pasada en zona tan sensible como la Tebaida, arrasada por un gran incendio en 2017. Dos años después -recuerda la ong que promovió entonces la moción municipal aprobada por unanimidad- Ponferrada, y toda la comarca, siguen sin tener un plan forestal».

Plan de Calidad del Aire

Desde la ONG berciana también piden el apoyo de Ribera para elaborar con carácter urgente un Plan de Calidad del Aire del Bierzo. «Tenemos el convencimiento, y numerosos datos y pruebas, de que las mediciones oficiales de la calidad del aire realizadas por la Junta de Castilla y León en El Bierzo no son fiables. Las estaciones funcionan arbitrariamente, no están bien ubicadas, y no se mide la contaminación acumulada. Necesitamos un plan de calidad que garantice una medición fiable, científica e independiente», apuntan.

Bierzo Aire Limpio concluye su carta invitando a la ministra Teresa Ribera a firmar durante su visita a la ciudad, la Declaración de Ponferrada contra la Incineración y por el Residuo Cero, aprobada en otoño de 2018 durante el Encuentro de Plataformas contra la Incineración, que contó con el apoyo de Paul Connett, Brisa Violeta, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, GAIA, Cooperactiv@s, Tyto Alba, A Morteira, La Olla del Bierzo, Rede Decrecemento, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Bierzo Vivo, A Cambio de Nada, Atudebial, Asociación de Amigos de los Montes Aquilianos, Asociación de Vecinos de Compostilla, Asociación Micológica Cantharellus y El Bierzo Sentido, es decir, «todo el movimiento ecologista berciano sin excepción».

El colectivo recuerda que la Declaración de Ponferrada está respaldada por un centenar de asociaciones de toda España y fue presentada el pasado mes de abril en Bruselas ante el Parlamento y la Comisión Europea. «Nos gustaría entregársela personalmente y pedirle que la suscriba públicamente, en la ciudad donde fue firmada», añaden.

«En conclusión, ministra —finaliza la carta—: su visita a Ponferrada y El Bierzo no puede ser indiferente ante el modelo de incineradoras promovido por el PP, con falsas promesas de puestos de trabajo, que pone en peligro la salud de toda la comarca. Por el contrario, confiamos en que su presencia anime a los ayuntamientos e instituciones bercianas a declarar la Emergencia Climática y a comprometerse con la Transición Ecológica en El Bierzo: sin carbono, sin incineración, con industrias limpias y sostenibles».