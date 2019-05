La DO Bierzo acude a Fenavin para afianzarse en el mercado internacional Stand institucional del CRDO Bierzo en la última edición bienal de Fenavin 2017. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo presentará los vinos elaborados por 20 de sus bodegas en la próxima edición de FENAVIN, que tendrá lugar entre mañana 7 y el 9 de mayo en Ciudad Real ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 6 mayo 2019, 10:14

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo presentará los vinos elaborados por 20 de sus bodegas en la próxima edición de Fenavin, que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en Ciudad Real.

Los vinos del Bierzo acude con un stand institucional y el objetivo claro de ampliar no sólo las ventas nacionales, sino también las exportaciones debido al marcado carácter internacional de esta feria española por la que la DO Bierzo viene apostando desde 2015. La presidenta de la DO Bierzo, Misericordia Bello, ha señalado que Fenavin da la posibilidad de generar negocio con compradores no sólo españoles sino de todo el mundo. «Constituye un gran escaparate para dar a conocer mundialmente nuestros vinos y nuestra comarca».

La organización espera la afluencia de más de 18.000 compradores. De éstos 4.200 proceden de alrededor de 100 países, como Costa de Marfil, Senegal, Camerún, Togo, Etopía, Yibuti, Eritrea o Túnez, además de las grandes plazas donde la DO Bierzo ya tiene asentada su marca, como China, Japón, Canadá, Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, entre otras.

Fenavin es una de las ferias del vino con mayor proyección internacional y así lo atestigua el director de la Feria Nacional del Vino (Fenavin), Manuel Julià, quien considera que la feria ha mejorado la imagen de los vinos españoles. «Ha habido un crecimiento en las ventas al exterior que, sin la celebración de Fenavin, no hubiese sido posible. Desde sus comienzos hemos conseguido atraer a compradores de todo el mundo que vienen a esta ciudad a comprar vino».