«Los bercianos sí pueden hacer ese voto de castigo y apostar por algo diferente el 13-F»

Coalición por el Bierzo – El Bierzo Existe quieren hacer historia. Su candidato Raúl Rodríguez Canca se lanza a por todas en las elecciones del 13-F para conseguir llevar por primer vez en la historia la voz de la comarca a las Cortes Autonómicas convencido de que ha llegado el momento que los bercianos ocupen el puesto que les corresponde en Castilla y León.

-Tiene por delante un gran reto, conseguir por primera vez en la historia un procurador para El Bierzo, ¿cómo se decidió a lanzarse?

Siempre he sido una persona luchadora, no soy de los que les gusta sentarse en el sofá, criticar y al final no hacer nada. Desde chavalín fui delegado de clase, cuando empecé a trabajar fui delegado sindical, no liberado, cuando tuve mi familia me enrolé en el Ampa, ahora soy presidente de la Federación de Ampas del Bierzo. Mi intención es intentar mejorar lo que me rodea, dentro de mis circunstancias y de mis posibilidades, y cuando Coalición por El Bierzo me hizo la propuesta de unirme a ellos y de defender El Bierzo solo pude decir que sí.

Ya en 2019 me presenté aunque fue prácticamente de aprendizaje porque tuve un mes, prácticamente no dio tiempo a que la gente supiese quién era, pero ahora durante estos casi tres años hemos ido trabajando y denunciando aspectos como aquel pacto de LM que algunos tachaban de maravilloso y nosotros no lo veíamos así porque un pacto no puede ser bueno cuando más de 350 familias se van a la calle. También hemos protestado por las decisiones de la Junta con El Bierzo o las no decisiones porque también uno de los problemas es el abandono tanto del Gobierno autonómico como del Gobierno de la Nación con unos presupuestos insuficientes para la comarca.

-¿Cómo lo afronta?

Con mucha ilusión. Estamos haciendo una campaña para que los bercianos no olviden la situación que tiene El Bierzo, una campaña reivindicativa que llegue a la gente. Desde el primer momento queremos dejar claro que somos el único partido que se presenta de aquí. Ahora, en este momento en el que todas las provincias están sacando su propio partido, nos estamos empezando a dar cuenta que el bipartidismo de PP y PSOE no llega a todas las zonas. Ellos tienen su forma de hacer política, la que les vale para seguir en el poder y se están olvidando del medio rural, por eso esos movimientos que se están dando a nivel autonómico y nacional.

Nosotros no somos parte de ese movimiento. El bercianismo ya tiene más de 40 años de trayectoria en la política y lo que sí queremos es llevar esa voz de los bercianos a las Cortes de Castilla y Léon. Uno de los grandes problemas que vemos es que hay bercianos que van en nombre de otros partidos políticos pero al final no hacen nada y prueba de ello es que tú le preguntas a cualquier berciano o berciano y la inmensa mayoría no saben quiénes son, o están metidos en política o tienen cierto acercamiento o no los conocen. Eso es muy duro para un político, que la gente no sepa quién eres porque no has hecho nada.

Estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchas muestras de cariño. La gente se está acercando, se está interesando por el programa y sí que detectamos, a diferencia de otras ocasiones, que la gente sí puede hacer ese voto de castigo y apostar por algo diferente. Realmente la situación en la que estamos es por ese tipo de políticas que hemos recibido tanto de la autonomía, con ya 35 años de gobierno del PP, como del Gobierno central, alternando PP y PSOE, pero al final ni unos ni otros han sabido sacarnos las castañas del fuego. Véase, por ejemplo, la A-76, lleva proyectada desde el 2008 por el señor Zapatero y ahí sigue sin recibir fondos para ser ejecutada o ese túnel de Lazo, etc, etc.

Para nosotros son muy importantes esas buenas percepciones que tenemos. No salimos en las encuestas porque no se pregunta por nosotros, pero la encuesta personal, la de la calle, la de ir hablando con los bercianos y bercianas, sí nos llega y en ese aspecto estamos muy contentos y esperanzados de cara a ese 13 de febrero.

-Iniciaron su campaña en San Andrés de Montejos en defensa del Bierzo Rural y prosiguieron reclamando infraestructuras en medio del lazo ferroviario del Manzanal, en La Granja de San Vicente, ¿hay mucho Bierzo por reivindicar?

Demasiado. Desgraciadamente queda mucho y lo vamos a hacer. Coalición por El Bierzo siempre va a estar en el medio rural porque El Bierzo es el medio rural. Reivindicamos el servicio de Atención Primaria de los pueblos. No nos olvidamos de la situación sanitaria en general, de la planta de reciclaje de palas eólicas que van a implantar en terrenos de la central de Compostilla II. Nosotros tenemos la ilusión de convertir al Bierzo en el alma del Noroeste como eje de esas infraestructuras que se centren en la comarca y parece que otros están emperrados en que seamos el vertedero del Noroeste. Las inversiones verdes, renovables, de futuro, se van a As Pontes, a Teruel o Almería por parte de Endesa y nadie fuerza a que se queden aquí. Endesa, que nació en El Bierzo, además de marcharse y dejarnos con una mano delante y otra detrás, encima nos deja su propio vertedero.

-¿Ha llegado la hora de que los bercianos se gobiernen por si mismos?

El Bierzo no puede perder otros cuatro años y con las políticas que estamos recibiendo ahora hasta que no haya una voz en las instituciones que reclame, que pida y que solicite desde luego no vamos a cambiar la situación. El momento tenía que haber sido ya. Vamos tarde pero nunca es tarde si llegamos. El problema es que si no llegamos en estas elecciones dentro de cuatro años a lo mejor es demasiado tarde. Mientras estamos esperando ese tiempo estamos perdiendo tejido industrial, población, aumentando cada vez más el paro que redunda precisamente en esa pérdida de población...No podemos perder el tiempo. Además, el Gobierno ha anunciado el pago en las autovías. Cuando la única vía rápida que nos queda sea de peaje, lo que nos faltaba para incentivar que vengan empresas. Al final es una debacle. Por eso no podemos esperar más tiempo.

El hecho de tener a alguien en las Cortes Autonómicas supone que en cada sesión plenaria, en las comisiones o en los pasillos, va a haber una persona que le recuerde al presidente de la Autonomía o al consejero de turno qué pasa con El Bierzo. Necesitamos turismo, empleo, infraestructuras... qué está haciendo el gobierno. Eso si quedásemos en la oposición. Y si tuviésemos la fortuna de ser llave de gobierno automáticamente traer todo lo posible para El Bierzo, no cabe ninguna duda. Eso sería maravilloso porque podríamos demostrar lo que es tener una persona que se preocupe de la comarca, un bercianista que quiera traer cosas para El Bierzo, que es su comarca.

-¿Qué ventajas tiene encabezar la candidatura de una coalición con la plataforma El Bierzo Existe que es 'de casa'?

La ventaja que nosotros vemos es que queremos transmitir ese espíritu que en su momento trasladó Teruel Existe, que es un compendio de toda la sociedad con mucha trayectoria, como el caso de Soria Ya. No es un proceso que haya nacido al amparo de la España Vaciada que estaba tan de moda. Son plataformas que tienen más de 20 años de historia. Ellos entienden que son zonas, al igual que El Bierzo, abandonadas a todos los niveles, en infraestructuras, en inversiones, en industria, y se unió toda la sociedad para conseguir nada menos que un diputado en el Congreso en el caso de Teruel Existe. Lo han conseguido y vuelven a estar en el mapa. Tienen un impulso, una protección, alguien que les defiende. Y, encima, gracias a esa llave de gobierno para Sánchez tuvieron ciertos beneficios y es lo que nosotros queremos.

Como bercianistas llevamos más de 40 años trabajando por y para El Bierzo. Todo El Bierzo tiene que estar unido para llegar a las instituciones y poder estar representado realmente. Otros partidos tienen que plegarse a lo que digan sus jefes. Lo que necesitamos es un berciano o una berciana en las Cortes de Castilla y León que realmente lleve los intereses de la comarca, que lo que quiera es llevar su voz y representarles.

-¿Cuáles cree que son las claves para sacar a la comarca de la difícil situación en la que se encuentra?

Hemos acuñado 'La Manita Bercianista'. Son las cinco necesidades fundamentales para El Bierzo, la primera línea para comenzar a revertir su mala situación. Desgraciadamente la situación de la comarca no se va a cambiar en seis meses o un año, es un trabajo a medio o largo plazo. Esa 'Manita Bercianista' de lo que habla es de una prosperidad entendida como economía y empleo. Hay que incentivar nuestra industria, nuestra agricultura, modernizar los regadíos que datan de la mitad del siglo XX y están obsoletos, impulsar las concentraciones parcelarias, poner en marcha el matadero comarcal en Bembibre, ya no solo por los empleos directos que podría generar sino también como apoyo a nuestros ganaderos que actualmente tienen que irse a León o a Lugo. Y por supuesto, apoyar nuestro turismo, nuestra riqueza y nuestros puntos fuertes. La minería no está pero tenemos otras vertientes que sí podrían llegar a paliar entre todas esta pérdida pero hay que fomentarlas. Vienen y dicen que quieren hacer un Parque Agroalimentario como nos prometieron en 2017 y no se hace. Ahora nos vienen con un clúster. Lo siguiente será una pirámide... Vamos a hacer cosas reales.

El candidato de CB-EBX, Raúl Rodríguez Canca, durante la entrevista con elbierzonoticias. / Carmen Ramos

Queremos comunicar nuestros polígonos con una ronda industrial norte en unión con la A-6 para que, ya que solo tenemos esa infraestructura, intentar combinarla para dar la mayor facilidad posible a las empresas para sus transportes. Sería maravilloso tener esa autovía a Orense ya para dar salida al puerto de Vigo, como una vía rápida, no como ahora, para conseguir que El Bierzo sea el eje del Noroeste.

Apostamos por esa declaración de 'Santuario Natural' para Bierzo porque al final nos estamos convirtiendo en el vertedero de las grandes ciudades. Los macroparques eólicos están destrozando no solo nuestros paisajes y ecosistemas sino también nuestro patrimonio con esas vías de evacuación que pasan por los Compludos o las placas solares que querían instalar en Páramo del Sil, en el lavadero de la Recuelga, un patrimonio muy interesante que quieren demoler y que pasaría junto a la vía del Ponfebino.

Defendemos, además, un Consejo General que sería elegido directamente por los bercianos y bercianas.

-Ese espacio lo ocupa, precisamente, el Consejo Comarcal del Bierzo, ¿cuál considera que debe ser su papel?

Se trataría de darle más competencias. El Consejo Comarcal se queda a día de hoy obsoleto. El problema es que no tiene competencias reales, no llega a los ciudadanos, sí que hace su labor, que está bien dentro de sus posibilidades, a nivel de turismo o del Banco de Tierras, entre otras, pero nosotros lo que queremos es que tenga más competencias. No es una cuestión territorial sino que ya que tenemos esta figura reconocida en el Estatuto de Autonomía creemos que hay que potenciarla, lo que requeriría una ley autonómica, no hacen falta más cambios. El Consejo General nos permitiría tener una hacienda propia, competencias en los consultorios médicos rurales, en extinción de incendios, en agricultura, en ganadería... Entendemos que esta es una solución muy interesante para que tenga una funcionalidad real para los bercianos y las bercianas. Ya que tenemos ese Consejo Comarcal a día de hoy se trata de sacarle todo el rendimiento posible. Precisamente este sería el tercer eje de esa 'Manita Bercianista'.

- ¿Qué propuestas la completan?

La cuarta pasa por crear un eje de infraestructuras porque estamos aislados. Es difícil explicar en el siglo XXI que una persona que viaja desde La Coruña a Madrid tarde menos que otra desde Ponferrada. Es algo insólito que demuestra claramente que algo está fallando, algo importante. Es que al final no tenemos nada. El AVE nos va a pasar por un lado hacia Asturias, por otro hacia Galicia y nosotros aquí en una nada. Para más 'inri' la A-6 nos la van a poner también de pago... Nos están abocando al aislamiento total y eso es algo que tenemos que romper. Por eso nosotros apostamos por esa A-76 a Orense, por esa autovía a Asturias por La Espina, por un ramal de unión entre la A-6 y la AP-66 que vaya desde Torre del Bierzo pasando por Folgoso, Tremor, Riello hasta La Magdalena, que también sería darnos más salida, poder llegar al mar por Gijón. Y esa circunvalación norte industrial sería muy interesante.

A nivel local, apoyar esa propuesta de campaña que ya hicimos en Ponferrada en su momento, la construcción de la Ronda Sur. Nos parece muy interesante para potenciar precisamente ese turismo en la zona del castillo, permitiendo que fuese peatonal y hacer una zona muy interesante para el turista.

«El Consejo General nos permitiría tener una hacienda propia, competencias en los consultorios médicos rurales, en extinción de incendios, en agricultura, en ganadería...»

Por último, defendemos una sanidad de primera para El Bierzo, que es la otra cara amarga para los bercianos y bercianas, junto con las infraestructuras. Lo primero de todo es intentar atraer a los profesionales para El Bierzo, ya no solo especialistas para el hospital sino también médicos de familia. Ahí está, por ejemplo, el caso de Bembibre, que tiene una capacidad de 17 médicos de familia y están trabajando actualmente con siete, lo que redunda en un servicio nefasto para el ciudadano. En el hospital ya ni hablamos. Cuántas quejas llevamos ya por el servicio de Oncología, ya no solo nosotros sino los propios bercianos. Dónde está la Junta. Políticas de abandono que no nos llevan a ningún sitio. Somos conscientes de que el Hospital del Bierzo es de difícil cobertura, pero si encima no se incentiva a los profesionales para que vengan al Bierzo y se les ofrece contratos basura...Necesitamos anestesistas, oncólogos, cardiólogos... Cómo es posible que se les vayan renovando de mes a mes los contratos... al final se marchan. Una de nuestras propuestas es llegar a un convenio con la Xunta de Galicia para unir las cartillas de Valdeorras y del Bierzo. De esta forma, al llegar a tener más de 200.000 cartillas sanitarias permitiría subir de categoría el hospital, lo que redundaría en mejores servicios.

Por último, la apertura de nuestros consultorios rurales con un caso chocante como el de San Andrés de Montejos. La Junta se gasta más de 300.000 euros en construirlo y no es capaz de poner un médico para abrirlo desde hace ya más de diez años. Por no hablar de Radioterapia, que se ha ido aplazando con excusas peregrinas y ahora llega una empresa privada con 4,8 millones y la va a poner en marcha. ¿Cuántos millones nos va suponer a mayores?

-¿Se siente preparado para ser la voz del Bierzo en Valladolid?

Es una responsabilidad enorme. Yo lo intentaré hacer lo mejor posible por y para los bercianos. Es una institución nueva para nosotros y habrá que coger el hilo, pero desde el primer momento pondremos todo el empeño. Cuando te embarcas en algo como esto sabes a dónde quieres llegar y lo que supone, y desde luego a mí me haría especial ilusión llegar y poder representar al Bierzo, y en caso de llegar, dentro de cuatro años volver a salir. Llegar puede ser más o menos factible pero mantenerte es señal de que lo que tú habías propuesto ha llegado a la ciudadanía.