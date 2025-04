La berciana a la que la muerte del Papa le sorprendió en el Vaticano: «Fue conmovedor»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 22 de abril 2025, 08:25 Comenta Compartir

Desayunaba con su familia a primera hora de la mañana en un bar del Vaticano cuando la televisión anunciaba la muerte del Papa Francisco. Es Marta Vidal, la berciana a la que el fallecimiento del Santo Padre le sorprendió este lunes, 21 de abril, mientras realizaba un viaje de dos días a Roma.

«Estoy emocionada de vivir este momento histórico», destacaba la también periodista, técnica de Comunicación y Protocolo del Consejo Comarcal del Bierzo, a través de una llamada telefónica con Elbierzonoticias. Es consciente de la consternación y la tristeza que la noticia ha causado en todo el mundo y la valora de forma especial.

Ella junto a su marido, su hijo y su madre habían viajado a Roma este domingo, 20 de abril, para pasar un par de días. Era una visita que tenían programada desde el mes de noviembre. Precisamente era este lunes cuando todos iban a visitar el Vaticano y poco antes de hacer el recorrido les sobresaltó la triste noticia de la muerte del Santo Padre.

«Estábamos desayunando y vimos en televisión que había salido el Papa ayer a dar la bendición 'Urbi et Orbi' y comentamos mira que pena si hubiéramos ido ayer al Vaticano a lo mejor lo hubiéramos visto, y de repente veo que el camarero se queda blanco mirando para la tele que estaba detrás nuestra, miramos y vimos que se había muerto, no me lo podía creer», explica Marta al otro lado del teléfono desde la Ciudad del Vaticano.

«Muchas caras de tristeza»

Cuando ella y su familia llegaron a la plaza del Vaticano este lunes, 21 de abril, todavía estaba «muy adornada con flores» después de la bendición 'Urbi et Orbi' del Papa del día antes solo un día después «ya sonaban las campanas a muerto» en la Basílica de San Pedro mientras se celebraban «misas continuas por el Papa».

Juntos siguieron adelante con su hoja de ruta para visitar el Vaticano pero «pensando que a lo mejor habría algún problema para entrar». No fue así. Guardaron cola durante media hora en medio de «mucha expectación y muchos medios de comunicación», relata. Entre la gente «muchas caras de tristeza, porque era un Papa muy querido y que le tenían mucho aprecio».

A la periodista berciana le llamó especialmente la atención el paso de muchos camiones pequeños dentro de las dependencias del Vaticano con flores y el hecho de que «la gente se tiraba a cogerlas como para llevar un recuerdo de este día».

«Las campanas tocaban a muerto»

Días de duelo en una ciudad que afronta sobrecogida y con tristeza el fallecimiento del Papa Francisco pero consciente de que «está viviendo algo histórico y con pena». Todo ello en un escenario en el que «había muchísimos medios de comunicación, mucha policía, ejército» mientras «sonaban las campanas» en la plaza de San Pedro. «Era todo como muy solemne y había una gran melancolía en el ambiente», describe Marta.

La Ciudad del Vaticano seguía llena de turistas en un ir y venir de gente en el día del fallecimiento del Sumo Pontífice. Mientras se sucedían las muestras de dolor. «La gente estaba consternada, alguna iba con el rosario, había misa, las campanas sonando, fue un momento muy bonito vivirlo, fue muy conmovedor».

Para Marta Vidal este «va a ser un viaje que voy a recordar toda la vida» por una situación que reconoce que ha vivido «como en shock, como que no me podía creer lo que había pasado». Todo ello teniendo en cuenta que este mismo domingo, «aunque muy enfermo», el Santo Padre «había salido a bendecir a los fieles». «Por eso fue una sorpresa que falleciera justamente hoy que encima coincidiera que íbamos a ir nosotros». «Para mí es como haber vivido algo histórico», concluye.